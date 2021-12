Haver-se infectat de Covid-19 prèviament no protegeix contra la soca Òmicron, alerta l'OMS

Covid-19 @ep





La professora Anne von Gottberg , vicepresidenta del Grup Assessor Tècnic sobre l'Evolució del SARS-CoV-2 de l' Organització Mundial de la Salut (OMS) , ha apuntat que la infecció prèvia per COVID-19 podria no protegir contra la nova variant òmicron, al contrari del que sí que passava amb delta.





"Creiem que aquesta infecció prèvia no proporciona protecció contra la infecció deguda a òmicron. No obstant això, cal esperar que els proporcioni protecció contra l'ingrés a l'hospital i la mort. Això és força gran perquè la infecció prèvia solia protegir contra delta i ara amb òmicron no sembla que sigui el cas", ha comentat en roda de premsa aquest dimarts.





Tot i que veu possible un risc de reinfecció amb la variant òmicron, l'experta sí que creu que les vacunes "protegiran contra la malaltia greu".





"Hem vist un augment constant de la protecció utilitzant vacunes amb les altres variants. Les vacunes sempre han resistit per prevenir la malaltia greu i l'ingrés als hospitals i la mort" , ha insistit l'experta, microbiòloga clínica del Centre de Malalties Respiratòries i a l'Institut Nacional de Malalties Transmissibles de Sud-àfrica.





Von Gottberg ha assenyalat que ahir a Sud-àfrica es van notificar més de 8.000 casos nous. "La majoria es troben a l'epicentre del nostre actual començament de la quarta onada.

Estàvem en el període intermedi entre la nostra darrera tercera onada, que va ser per delta, on les coses estaven molt tranquil·les i el nombre de casos era molt baix. I ara estan augmentant a un ritme ràpid. Els números estan augmentant molt ràpidament”, ha advertit.





Sobre això, l'experta ha alertat que "molts dels infectats tenen una infecció prèvia" . "Sembla que hi ha un predomini d'òmicron a tot el país. Ha estat identificada a través de la seqüenciació en almenys cinc de les nostres províncies que tenen dades de seqüenciació, i creiem que les altres províncies simplement no s'ha identificat encara perquè no tenim espècimens que han estat seqüenciats", ha explicat.





Per part seva, el director d'Emergències de l'OMS a Àfrica, Salam Gueye, ha lamentat que "cada vegada són més els països que notifiquen la nova variant des que es va seqüenciar per primera vegada a Sud-àfrica".





"Ghana i Nigèria s'han convertit en els últims països africans a detectar òmicron. A nivell mundial, més de 20 països han notificat ja la nova variant. S'espera que la variant òmicron es detecti a més països a mesura que les autoritats nacionals intensifiquin les operacions de vigilància i seqüenciació", ha sostingut.





Tot i que s'està investigant per saber si la nova variant és més contagiosa, causa una malaltia greu o té un impacte en l'eficàcia de la vacuna, Gueye ha ressaltat que “la seva aparició és un record recordatori que s'han de redoblar els esforços per frenar la transmissió de la COVID-19".





Així mateix, ha aprofitat la seva intervenció per agrair la "la rapidesa i la transparència amb què Botswana i Sud-àfrica han detectat la nova variant i han alertat el món d'ella" . "Ens ha permès començar a organitzar una resposta eficaç. Hem d'aprofitar aquesta oportunitat i actuar amb rapidesa per intensificar les mesures de seguiment, detecció i control de la propagació d'òmicron", ha dit.