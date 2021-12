Espanya se'n va de pont amb una incidència fregant els 250, la por òmicron i 7 CCAA amb passaport Covid

Col·lapse a la Ronda de Dalt, a Barcelona @ep





Els espanyols encaren el pont de la Constitució , que ha començat aquest divendres i durarà fins dimecres que ve, amb una incidència mitjana de contagis per coronavirus en els últims 14 dies superior als 234 casos per 100.000 habitants, la incògnita sobre l'efecte de la Constitució nova variant anomenada 'òmicron', i amb set comunitats autònomes sol·licitant el certificat Covid per accedir a determinats espais.





Segons les dades proporcionades pel Ministeri de Sanitat dijous, es van notificar 13.738 nous casos de coronavirus, 37 morts i una incidència a l'alça de 248,18 casos . Pel que fa a les hospitalitzacions, tal com reflecteixen aquestes dades --de dijous, amb l'última actualització de Sanitat--, actualment hi ha 4.093 pacients ingressats per Covid-19 a tot Espanya, i 772 a UCI.





L'any passat, per aquestes dates, Espanya estava afrontant el pont de la Constitució sense cap persona vacunada --actualment hi ha més de 37,6 milions d'espanyols amb la pauta completa--, i amb diverses comunitats autònomes en desescalada, encara que moltes seguien tancades perimetralment.





En comparativa, les dades del 4 de desembre del 2020 notificaven 8.745 nous casos de COVID-19, 214 morts i una incidència acumulada de 231 casos a 14 dies. Pel que fa a les hospitalitzacions, per aquestes dates, l'any passat hi havia 12.552 pacients ingressats per Covid, tres vegades més que els que hi ha actualment, i 2.371 a UCI, tres vegades més que els que hi ha en aquest pont.





L'INTERROGANT SOBRE ÒMICRON





Tot i això, en les darreres dates les autoritats han alertat de la presència d'una nova variant del coronavirus, denominada per l'OMS com a ' òmicron ', i sobre la qual encara existeix la incògnita sobre els seus efectes.





En qualsevol cas, diversos països europeus han començat a prendre mesures davant l'increment de contagis de les últimes dates i l'aparició d'aquesta nova variant, decretant alguns confinaments domiciliaris --com és el cas d'Àustria-- i s'està obrint el debat sobre la vacunació obligatòria i la tornada a l'ús de la mascareta en espais exteriors.





En el cas d'Espanya, l'Executiu de Pedro Sánchez va aprovar al Consell de Ministres la restricció dels vols procedents del con sud d'Àfrica des d'aquest dijous i almenys fins al 15 de desembre davant l'aparició de la nova variant del Covid, de la que a Espanya ja s'han detectat almenys sis casos.





En qualsevol cas, hi ha alguns presidents autonòmics, com és el cas del mandatari autonòmic de Galícia, Alberto Nuñez Feijóo, que ha demanat la "menor interacció social possible" en aquest pont, avisant que tot depèn dels comportaments individuals i col·lectius dels propers dies.





SET CCAA DEMANEN EL CERTIFICAT COVID, I PODRIEN SER MÉS





De moment, les comunitats autònomes han obert el debat sobre la implantació del certificat covid per accedir a determinats espais com una mesura que eviti recórrer a altres restriccions com ara limitació d'aforaments o d'horaris.





Així, en aquest pont, Aragó, Balears, Catalunya, Galícia, Múrcia, Navarra i el País Valencià són les set autonomies que sol·liciten el passaport de vacunació per accedir a determinats espais.





En les últimes hores, es poden sumar el País Basc, que actualment està estudiant la sentència del Tribunal Suprem que autoritza l'Executiu Basc a implantar aquest certificat, i les Canàries, que està a l'espera del que decideixi el Tribunal Superior de Justícia .





En el cas d'Andalusia, la Justícia ha demanat adequar-ho en el temps, mentre que Astúries, Castella i Lleó i Cantàbria estan estudiant implantar-ho també als seus territoris. Per contra, es desmarquen de la resta de regions la Comunitat de Madrid, Castella-la Manxa, Extremadura i La Rioja, que a hores d'ara no tenen intenció de sol·licitar-ho o imposar-ho.