L'OMS insisteix a fomentar la vacunació de grups vulnerables per combatre la variant Òmicron

L' Organització Mundial de la Salut (OMS) assegura que els tancaments de fronteres adoptats per alguns països poden guanyar temps per bregar amb la variant del coronavirus Òmicron, però les mesures implementades i l'experiència obtinguda en el maneig de la variant delta haurien de continuar sent la base per lluitant contra la pandèmia.





Si bé alguns països de la regió s'enfronten a augments sobtats, els casos de COVID-19 i les morts a molts altres han disminuït i s'han estancat, ha explicat aquest divendres el director regional de l'OMS per al Pacífic Occidental, Takeshi Kasai, en una conferència de premsa virtual transmesa des de Manila, Filipines.





El control fronterer pot retardar l'arribada del virus i guanyar temps. Però cada país i cada comunitat s'han de preparar per a nous augments en els casos ”, va dir el Dr. Kasai. "La notícia positiva de tot això és que cap de la informació que tenim actualment sobre Òmicron suggereix que haguem de canviar la direcció de la nostra resposta". Encara es desconeix molt sobre la nova variant, fins i tot si és més contagiosa, com sospiten algunes autoritats sanitàries, o si emmalalteix més les persones, i si es pot saltar la protecció de la vacuna.







Kasai explica que l'Òmicron ha estat designat com una variant de preocupació a causa de la quantitat de mutacions i perquè la informació preliminar suggereix que pot ser més transmissible que altres variants del virus, però “es necessiten més proves i observació”, matisa.





" En termes del que els països haurien d'estar fent ara, les nostres experiències en els darrers anys, especialment en resposta al delta, brinden una guia del que hem de fer, així com també de com enfrontar-nos a futures onades d'una manera més sostenible " Entre aquestes hi ha la cobertura de vacunació completa, el distanciament social, l'ús de mascaretes i altres mesures, després, "es poden calibrar en resposta al context local", assenyala, per això, insisteix a vacunar completament els grups vulnerables.





L'objectiu és "assegurar-nos que estem tractant els pacients correctes al lloc correcte en el moment correcte i, per tant, garantir que els llits de l'UCI estiguin disponibles, especialment per a aquells que les necessiten", assegura.





“ No ens hauria de sorprendre veure més augments sobtats en el futur. Mentre continuï la transmissió, el virus pot continuar mutant com demostra l'aparició d'Òmicron, recordant-nos la necessitat de romandre alerta ”, sentencia Kasai.







Va advertir especialment sobre la probabilitat d'augments sobtats a causa de més reunions i moviment de persones durant la temporada nadalenca. La temporada d'hivern probablement portarà altres malalties respiratòries infeccioses com ara la grip.





“És clar que aquesta pandèmia és lluny d'acabar i sé que la gent està preocupada per Òmicron”, explica. " Però el meu missatge d'avui és que podem adaptar la manera com fem servir aquest virus per fer front millor a les futures onades i reduir el seu impacte sanitari, social i econòmic".