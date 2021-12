Aviat la pluja serà més comuna que la neu a l'Àrtic

A l' Àrtic acabarà caient més pluja que neu i aquesta transició ocorrerà dècades abans del que estava previst, informa un nou estudi dirigit per la Universitat de Manitoba (UM). Les projeccions dels últims models, publicats per un equip internacional d'investigadors dirigit per la UM a la revista Nature Communications, mostren un fort augment en la taxa i el rang de precipitació que s'espera que caigui a l'Àrtic, i que la majoria d'aquests esdeveniments futurs seran pluja. Aquest canvi es produeix a causa del ràpid escalfament, l'èrdua de gel marí i el transport de calor cap als pols a l'Àrtic.





"Hi ha enormes ramificacions d'aquests canvis, que notem al document, com una reducció de la capa de neu, una major fosa del permafrost, més esdeveniments de pluja sobre neu i més esdeveniments d'inundacions a causa de l'augment de la descàrrega dels rius, tots els quals tenen implicacions sobre les poblacions de vida silvestre i els mitjans de vida humans”, diu en un comunicat la investigadora principal Michelle McCrystall, becària postdoctoral al Centre de Ciències d'Observació de la Terra de la UM.





Oceà Àrtic @unsplash





Es preveu que aquesta transició a una era dominada per la pluja a l'Àrtic comenci en diferents moments segons l'estació i la regió . A la tardor, per exemple, aquests nous models prediuen que el canvi passarà entre el 2050 i el 2080, mentre que els models antics van predir que això passaria entre el 2070 i el 2090. I en el que es podria considerar un presagi, ja que aquests investigadors estaven preparant el seu informe , a l'agost d'aquest any, la pluja va caure per primera vegada a la història registrada al punt més alt de la capa de gel de Groenlàndia.





"El fet que estigui plovent al cim de Groenlàndia en aquest moment, i que potser tinguem més pluges en el futur, em sorprèn una mica", diu McCrystall. “I quan parlem que això succeirà el 2100, sembla que falta molt de temps, però només són 80 anys. Aquesta és la propera generació. I si continuem la trajectòria que anem, molts problemes podrien succeir fins i tot més ràpid del que projectem”.





El document, "Els nous models climàtics revelen augments més ràpids i més grans en les precipitacions de l'Àrtic del que s'havia projectat anteriorment", adverteix que la reducció de la capa de neu exacerbarà encara més l'escalfament de l'Àrtic i del planeta a través de la retroalimentació de l'albedo, l'augment dels fluxos de CO2 a l'hivern, els alliberaments de metà del terra i el desglaç del permafrost.





El canvi de precipitació també afectarà la humitat del sòl i les aigües subterrànies, i les xarxes de fongs subterranis que sustenten tota la flora aèria. I, com assenyala el coautor Bruce Forbes del Centre Àrtic de la Universitat de Lapònia, més esdeveniments de pluja sobre neu poden portar esdeveniments catastròfics de gana a les poblacions salvatges de caribús, rens i bous mesquers: les gruixudes crostes de gel que es formen quan l'aire novament, els refrigerants poden ser impenetrables, impedint que els animals accedeixin al farratge. Però s'espera que les poblacions d'aus migratòries a l'Àrtic es comportin bé amb aquestes condicions més càlides i humides.





El problema que enfrontem avui és que l'Àrtic està canviant tan ràpid que la vida

silvestre de l'Àrtic podria no ser capaç d'adaptar-se ", va dir Mark Serreze, coautor de l'estudi i director del Centre Nacional de Dades de Neu i Gel. "No és només un problema per als rens, el caribú i el bou mesquer, sinó també per la gent del Nord que en depèn".





L'equip de recerca, que inclou membres de la University College London, la Universitat de Colorado Boulder, la Universitat de Lapònia i la Universitat d'Exeter, observa que si podem romandre per sota de 1,5 ° C d'escalfament global, llavors alguns d'aquests canvis projectats (és a dir, el transició a una precipitació dominada per pluges) pot no passar en algunes regions de l'Àrtic. Però si continuem en la trajectòria actual, que ateses les polítiques globals actuals vol dir que podríem assolir un escalfament global de 3 ° C per a finals de segle, és probable que aquesta transició passi.





" Els nous models no podrien ser més clars pel que fa que, llevat que s'aturi l'escalfament global, el futur Àrtic serà més humit; una vegada els mars congelats siguin aigües obertes, la pluja reemplaçarà la neu ", diu el coautor James Screen, professor del departament de matemàtiques i de l'Institut de Sistemes Globals de la Universitat d'Exeter. Es desconeix què vol dir aquesta transició de precipitació per al gel marí, la característica del paisatge dominant de l'Àrtic. En resum, més pluja significa més aigua dolça a la superfície de l'oceà, cosa que podria ajudar al creixement del gel marí, però més pluja s'associa amb més calor, cosa que disminuiria el creixement del gel marí.





"La gent podria dir: 'Bé, què té això a veure amb mi?' Bé, això t'afectarà, i de fet, t'està afectant ara”, diu McCrystall. "Per mi, crec que el que la gent ha d'entendre és que vivim en una societat global on tot està interconnectat, i això és cert en el clima. Tenim un clima global. Aleshores, el que passi en una regió, afectarà el que passi a la resta del món”.