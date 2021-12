El Rei insta a "no donar res per fet" i redoblar esforços per protegir l'Estat de dret

Rei Felip VI @ep





El Rei Felip VI ha instat a "no donar res per fet" i a redoblar els esforços per protegir l'Estat de dret, "garantia de la llibertat" i alhora un requisit essencial perquè els països puguin assolir el seu desenvolupament econòmic i social.





Don Felipe ha estat l'encarregat de clausurar, juntament amb el president de Colòmbia, Iván Duque, el Congrés Mundial de Dret a la ciutat de Baranquilla després de l'entrega a la democràcia colombiana del World Peace & Liberty Award, que concedeix l'Associació Mundial de Juristes que organitza el congrés, i que ell mateix va rebre el 2019.





Segons ha explicat, ho va rebre "com una distinció que, encara que referida a la meva persona ia la monarquia parlamentària que represento, va ser, per sobre de tot, un reconeixement a la democràcia constitucional espanyola" i als que van fer possible l'aprovació de la Constitució i " han vetlat i vetllen per la seva vigència, integritat i continuïtat, durant les dècades que està regint la vida d'Espanya en llibertat”.





Parafrasejant les seves pròpies paraules aleshores, Felip VI ha insistit que "no hi ha llibertat sense lleis" igual que "sense lleis no hi pot haver democràcia". "La democràcia necessita un Estat de dret que la garanteixi, empari i protegeixi; de la mateixa manera que aquest requereix dels principis democràtics com a font de legitimitat", ha ressaltat.





També cal organitzar institucions que permetin que "el poble estigui i s'hi senti autènticament representat" i que satisfacin "les legítimes demandes i necessitats dels ciutadans", assenyalat.





Aquestes institucions, ha afegit Don Felipe, s'han de sotmetre "a un sistema de controls polítics, socials i jurisdiccionals que garanteixin els drets i les llibertats dels ciutadans i impedeixin l'abús de poder o l'arbitrarietat".





INDEPENDÈNCIA JUDICIAL





Entre aquests controls, el Rei ha posat de relleu el poder judicial, subratllant que “la independència judicial és una exigència essencial de les nostres societats democràtiques. Aquesta independència judicial, ha abundat el monarca, és la que “dota d'eficàcia a la Constitució i al resta de l'ordenament jurídic, protegeix les llibertats ciutadanes i assegura, finalment, que el sistema normatiu conservi la seva vigència".





L'Estat de dret és, a més, "un requisit essencial per aconseguir, amb estabilitat i justícia, el necessari desenvolupament econòmic i social", ha assenyalat. "Avui sabem que un progrés social i econòmic equilibrat, sostenible, pacífic i durador només es pot assolir a través del respecte a l'Estat de dret", ha afegit.





REPTES QUE AFRONTAR





Però encara que hi ha "motius per a la satisfacció i la confiança", atès que el món ha avançat en matèria de drets i lleugeritats, "encara molts reptes per afrontar i hem de romandre molt alerta". Les crisis dels darrers anys i la pandèmia de COVID-19 "han posat de manifest que cal redoblar esforços, reforçar la cooperació i exercitar la solidaritat internacional".





"No hem de donar res per fet, el que tenim ha de ser defensat i protegit, cada dia, per tots", ha previngut Felip VI, recalcant que "en aquest camí cap a la llibertat, real i efectiva, de les persones, hem de seguir apostant per la força del dret”.





Don Felipe ha estat l'encarregat de lliurar el premi a la democràcia colombiana al president d'aquest país, Iván Duque, en presència de Javier Cremades, president de l'Associació Mundial de Juristes, i d'altres testimonis internacionals, com ara la Nobel de la Pau Rigoberta Menchú.