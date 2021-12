Puigneró afirma que el Govern investiga l'autoria del ciberatac de divendres

Diu que es tracta de l'"incident més gran aquest any"/ @EP



El vicepresident del Govern i conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró , ha assegurat que el Govern està investigant l'autoria del ciberatac que va patir el sistema d'informació de la Generalitat divendres a la tarda, que ja està controlat i els serveis estan restablerts.

En declaracions a Rac1 recollides per Europa Press aquest dissabte, Puigneró ha explicat que l'atac va afectar "tot el nus de telecomunicacions" i unes 2.000 aplicacions de la Generalitat.





Tot i que ha evitat pronunciar-se sobre la motivació darrere de l'atac, ha recordat que "no és gratuït" i que aquest tipus d'actuacions sempre persegueixen un objectiu, i que el Govern treballa per arribar al fons de la qüestió.





Ha assegurat que aquest atac informàtic, "l'incident més gran aquest any", ha estat quatre vegades més fort que el que recorda que va patir la Generalitat durant la jornada de consulta d'autodeterminació de Catalunya, el 9-N del 2014.





Per a Puigneró, "no serà senzill" trobar l'origen i els autors de l'atac, perquè assegura que va ser executat per professionals i no per aficionats.