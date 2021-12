VÍDEO. Luis Fernando Pascual pren possessió com a Cap Superior de Policia a Catalunya

Luis Fernando Pascual durant la seva acceptació del càrrec/ @CatalunyaPress







Aquest divendres a la Delegació del Govern a Catalunya ha pres possessió com a Cap Superior de la Policia, Luis Fernando Pascual, a la Delegació del Govern en un acte solemne i emotiu envoltat d'autoritats, la família i el seu equip.







A l'acte ha assistit la delegada del Govern a Catalunya, Teresa Cunillera ; el secretari d'Estat de Seguretat, Rafael Pérez Ruiz , i el director adjunt operatiu de la Policia Nacional, José Ángel González Jiménez.







El comissari, Luis Fernando Pascual , ocupava fins ara el càrrec de comissari principal a Saragossa i ha estat cap de la Brigada Provincial de Seguretat Ciutadana d'Osca i de Saragossa.







Nascut el 1961, va ingressar va ingressar l'any 1982 a la Policia Nacional; el 1989 va ser destinat a la Prefectura Superior d'Aragó, el 1992 va ser un dels agents que va donar seguretat a les Olimpíades de Barcelona, el 2002 va ascendir a comissari i en els últims anys ha exercit com a comissari provincial de Saragossa i ha rebut diverses condecoracions.





El director adjunt operatiu de la Policia Nacional, José Ángel González Jiménez ha lliurat el bastó de comandament al comissari principal Luis Fernando Pascual com a cap superior de Catalunya, a l'acte de la presa de possessió/ @CatalunyaPress







Luis Fernando Pascual: "El Pla estratègic pretén una seguretat pública més inclusiva, equitativa i de qualitat"





El nou cap de la Policia a Catalunya, el comissari principal Luis Fernando Pascual, ha ofert la seva "voluntat de diàleg" per col·laborar i treballar en equip amb tots els cossos de seguretat que operen a Catalunya - Guàrdia Civil, Mossos d'Esquadra i Policies Locals-- per resoldre els problemes amb eficàcia.







Luis Fernando Pascual ha explicat que aquest nou càrrec suposa per a ell una renovació del seu compromís amb la seguretat pública al servei de la ciutadania, que ha assegurat que afrontarà amb “empenyorament i dedicació personal”. I ha expressat que el cos de la Policia Nacional ha demostrat ser "crucial i indispensable per a la democràcia espanyola", i que Catalunya és un referent a l'àmbit europeu.





Intervenció del JSPC a l'acte/ @Catalunyapress





També ha explicat que el pla estratègic institucional de la Policia Nacional 2021-2024 pretén arribar a una seguretat pública “més inclusiva, equitativa i de qualitat”, amb objectius com la millora de la formació dels professionals, impuls en la transformació digital, internacionalització de l'activitat policial i contribuir a la igualtat amb l'apoderament de la dona.





Teresa Cunillera: "La Policia Nacional lluitarà pel diàleg i l'acord"





Teresa Cunillera afirma que la Policia Nacional lluitarà pel diàleg i l'acord/ @Catalunyapress





Per la seva banda, la delegada del Govern a Catalunya , Teresa Cunillera, ha manifestat que la Policia Nacional lluitarà per continuar col·laborant amb "diàleg i acord", i ha remarcat que un dels principals objectius del cos és la defensa de la llibertat dels ciutadans i dels drets humans.





Ha expressat que la Delegació ha de dotar de materials i acompanyament els agents, amb complicitat, i ajudar a vèncer el sentiment d'inseguretat dels ciutadans "amb el convenciment", ja que Catalunya es troba a un nivell de conflictivitat molt baix, ha assegurat.









Rafael Pérez exalça el servei impecable dels agents de la Policia Nacional

Rafael Pérez Ruiz. Secretari d'Estat de Seguretat durant la intervenció/ @Catalunyapress





Així mateix, el secretari d'Estat de Seguretat, Rafael Pérez Ruiz, ha exalçat el servei "amb esperit encomiable" i impecable dels agents i ha afirmat que la Policia Nacional és un cos modern, professional, eficient i compromès amb els principis i els valors democràtics, en les paraules.





"Crec fermament en els models policials que sumen. La Policia Nacional a Catalunya ha de continuar en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra i la resta de cossos. És una institució que es deu a la bona feina dels seus membres i que sap sumar esforços", ha afegit.









"Sé que aquests canvis t'estimularan per donar el millor de tu com a persona, com a professional de policia i com a servidor públic. Sé que vens a aportar el teu granet de sorra ia servir Catalunya i Espanya", ha dit dirigint-se a Pascual.









LA PRESA DE POSSESSIÓ COMPLETA