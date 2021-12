​Consellera Vilagrà: "Els mitjans comarcals són un element de cohesió social i territorial imprescindible"

Visita de la consellera a Grandesa/ @Govern





La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà Pons, ha finalitzat la seva visita territorial de dos dies a les Terres de l’Ebre aquest vespre a Tortosa on ha participat en l'acte del 20è aniversari de la Demarcació de les Terres de l'Ebre del Collegi de Periodistes de Catalunya.





La titular de la Presidència ha destacat la importància d’una delegació del Collegi a Terres de l’Ebre, que apliqui “una visió de proximitat i fugint del centralisme de Barcelona” i ha afegit que la premsa comarcal “crea comunitat i permet construir una identitat pròpia. És un element de cohesió social i territorial imprescindible”.







Durant l’acte, la consellera Vilagrà també ha destacat l’impuls de la llengua catalana com a aspecte important pel que fa als mitjans de comunicació, deixant clar que els mitjans “contribueixen a crear lectors en català i, amb això, ajuden a apuntalar l’ús de la llengua en totes les capes de la societat”. Finalment, la consellera ha reivindicat el compromís del Govern de “continuar apostant per una pluralitat de mitjans de comunicació”, destacant que “en una democràcia madura com la nostra, sempre serà necessària l’existència de mitjans independents, professionals i objectius que ofereixin una perspectiva de la realitat genuïnament catalana i ebrenca”.