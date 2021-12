VÍDEO. La Generalitat crida a donar-se de baixa de Netflix

Seu de Netflix/ @EP





La inclusió de continguts en català a Netflix o HBO és una cosa que s'ha tornat vital per a la Generalitat .El Executiu català considera que la immersió lingüística no és suficient per garantir l ' "ús social" d'aquest idioma entre els joves i que imposar una quota de sèries i pel·lícules en català a les principals plataformes audiovisuals és crucial per apuntalar el seu projecte de "normalització lingüística" .







ERC insisteix en la modificació de la llei de l'audiovisual per obligar les plataformes de streaming internacionals a incloure al catàleg un 6% de continguts en català. Però hi ha veu a la Generalitat partidàries d'adoptar un xoc directe contra les distribuïdores audiovisuals com el secretari de Política Lingüística del Govern, Francesc Xavier Vila .





"Des de baix cal compromís, activisme, ser conscient del poder de compra que tenim cadascun de nosaltres. Corria per internet un tuit que deia: 'Tot això de Netflix s'acaba si els centenars de milers de catalans decideixen donar-se de baixa el mateix dia' . Però, si no passa, no acaba. Això és poder de compra", va sostenir Francesc Xavier Vila dijous passat en unes jornades sobre "l'ús del català a l'educació" organitzades pel Consell Escolar de Catalunya, ens dependent de la Generalitat.





"Som una societat molt poc acostumada a utilitzar les nostres capacitats de ciutadans en un context absolutament democràtic. Sabem fer manifestacions molt importants, però ens costa molt organitzar-nos per altra banda. Sobretot, per a actuacions persistents", va abundar el secretari de Política Lingüística a la mateixa línia que defensa des que va accedir al seu càrrec a la Generalitat.





