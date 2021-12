Els accidents a Barcelona compliquen l'operació sortida del pont de desembre

Fins a 13 quilòmetres de retencions a la C-16 entre Cal Rosal i Nou de Berguedà/@EP





L' Operació Sortida del pont de desembre està registrant complicacions a hores d'ara a gairebé totes les sortides de Madrid i diversos punts de Barcelona , on s'han registrat accidents que estan causant importants retencions, segons l'últim butlletí de la Direcció General de Trànsit consultat per Europa Press.





En el cas de Madrid, hi ha complicacions a totes les sortides, principalment a la A-1 (Sant Sebastià dels Reis), A-4 (Butarque), A-42 (Parla, per un accident ja resolt), A-5 (Navalcarnero) i A-6 (Planti).





Mentrestant, a Barcelona hi ha hagut diversos accidents. Per exemple, a l'AP-7, en sentit Papiol i Granollers (Barcelona) cap a Girona i, en aquesta via, cap a Tarragona. També hi ha hagut una col·lisió a la A-2 a Bruc (Barcelona) cap a Lleida.





En aquesta mateixa província, a la via C-16 entre Cal Rosal i Nou de Berguedà en direcció a Puigcerdà (Barcelona), cap a les 11.00 hores es registren fins a 13 quilòmetres de retencions a causa d'un accident sense ferits a la via, que ja està recuperant la normalitat després de la retirada del vehicle implicat, han explicat fonts del Servei Català de Trànsit (Sct) a Europa Press.





A més, a la via C-17 es registra aquest dissabte al matí un quilòmetre de retencions a Malla (Barcelona) en sentit nord.





D'altra banda, a Toledo hi ha congestió a l'A-5 sentit Santa Cruz del Retamar direcció Extremadura; així com a la A-4 a Ocaña i La Guàrdia i en aquesta mateixa via, a Ciudad Real a l'alçada de Manzanares tot això en direcció a Andalusia.





També hi ha complicacions a Conca, a la A-3 a Tarancón i Villares del Saz, en direcció València; ia Múrcia, a l'A-7, a Espinardo i Totana, sentit Lorca.





Finalment, la DGT assenyala que hi ha 24 carreteres afectades per la neu, totes de la xarxa secundària. Les principals complicacions es registren a Aragó, Cantàbria i Castella i Lleó.





MÉS DE 8 MILIONS DE DESPLAÇAMENTS



La Direcció General de Trànsit (DGT) preveu més de 8 milions de desplaçaments de llarg recorregut per carretera des de divendres a les 15.00 hores fins dimecres que ve 8 de desembre, amb motiu del pont de la Constitució i de la Immaculada. Segons Trànsit, aquestes xifres suposen un increment de l'1,05% respecte a les dades reals del 2019.





Les previsions de circulació elaborades per Trànsit per a aquests dies preveuen que els majors increments de circulació es produiran tant divendres a la tarda, especialment entre les 16.00 i les 22.00 hores, com el dimecres 8, entre les 16.00 i les 23.00 hores.





A més, tant el dissabte 4 al matí (de 9.00 a 14.00 hores), com el dilluns 6 a la tarda (de 19.00 a 22.00 hores) es podrà produir també trànsit intens de sortida i d'entrada respectivament a les grans ciutats, així com trajectes de curt recorregut a zones d'oci i esplai properes als nuclis urbans.





Pel que fa als desplaçaments per les carreteres d'accés a zones de muntanya per a la pràctica d'esports d'hivern, la DGT adverteix que aquests poden resultar "conflictius", especialment després de les nevades dels darrers dies a la meitat nord de la Península.