VÍDEO. Coneix el nen de 6 anys que es va fer viral per jugar a futbol amb xumet

Martínez, un nen de 6 anys que es va fer famós per jugar a futbol amb un xumet , el número 10 de la categoria 2015 d'Argentinos Juniors, a qui els shorts li tapen els genolls i la samarreta gairebé li arriba fins als canells, no pot treure's el vici fins i tot dins de la pista. I, òbviament, ja li van anomenar el “Chupete”.





Segons el seu pare que des de fa dos anys i mig neteja passadissos al nus 10 del Barri Exèrcit dels Andes, conegut popularment com a Fort Apache, al costat del seu germà diu que: “el xumet és fonamental per a ell. Sense el xumet no està tranquil, no dorm... Com vaig dir al Profe d'Argentinos, amb el xumet juga millor”.





Per reprendre el fil del mini personatge, és vàlid repassar que va començar donant les seves primeres puntades de peu a la rodona quan tenia 2 anys i mig al club Santa Clara, on encara juga al baby futbol igual que el seu germà. Allà va comptar amb el professor Walter, àlies Mascherano, que va completar el do d'Ulisses per al futbol amb els valors de respecte, humilitat i companyonia. I des de fa un temps va començar a fer el seu gust pel seu esport predilecte a la Lliga Metropolitana A i B de la Bestiola de La Paternal.





Patea amb la dreta, però utilitza les dues. Té molta energia, va i ve tot el temps. I quan l'agafa al mig de la pista, li fa endavant. Abans feia servir un collaret on tenia 5 o 6. Té un xumet sota el llit, un altre a la cuina; per tota la casa hi ha. Sabem que no ho recomanen, per les dents i el paladar, i intentem treure-ho, però no dormia.





Dilluns, dimecres i divendres són els dies d'entrenament i els dissabtes i diumenges toquen els partits, cosa que més agrada a Ulisses.