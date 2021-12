Operació sortida: Embús d'11 quilòmetres entre Berga i la Nou del Berguedà

El Servei Català de Trànsit (Sct) ha informat aquest dissabte a la tarda de retencions d'11 quilòmetres a la C-16 entre Cal Rosal, a Berga, i la Nou del Berguedà (Barcelona), en direcció nord, en el marc de la operació sortida del pont de desembre.







En un tuit recollit per Europa Press, ha assegurat que també hi ha 6 quilòmetres de retenció a la N-II a la Jonquera (Girona) per entrar a França.





A l'AP-7 hi ha 1,5 quilòmetres de cues a l'alçada de la Jonquera, direcció nord.