L'Infojobs públic' una sorpresa per a l'Infojobs real

El Consell de Ministres va aprovar aquesta setmana la proposta del Ministeri de Treball, l'avantprojecte de "Llei d'Ocupació" que convertirà el SEPE a l'"Agència Espanyola d'Ocupació" amb l'objectiu d'"agilitzar la prestació de serveis i aprofundir en la transformació digital".







Fins ara la intermediació laboral estatal ha recollit uns resultats de col·locació ínfims propers al 2% i hi ha molts dubtes sobre l'efectivitat de la nova “gran agència pública” estatal de la Ministra de Treball, Yolanda Díaz .





Segons l'Enquesta de Població Activa, només 316.600 assalariats van obtenir la seva feina gràcies a la intermediació d'una oficina d'ocupació pública el 2020. És a dir, el 2% dels aturats, la mateixa xifra que el 2019.







Amb aquesta nova plataforma pública, rebatejada amb el sobrenom d'Infojobs estatal, Treball pretén aglutinar totes les ofertes laborals del sector públic i del sector privat o en una sola plataforma. Per això, l'Executiu obligarà les empreses espanyoles a comunicar a l'Agència totes les vacants disponibles. Així, el SEPE es transformarà "en una gran agència pública" en "digitalitzar-lo de dalt a baix".





Tot i que el petit detall no incorporat a la presentació de la proposta té a veure amb que "la recerca de feina la gestionen les comunitats autònomes i no el SEPE, perquè aquest en el seu 98% gestiona les prestacions de desocupació".





INFOJOBS S'EMPORTA UNA SOPRESA





Al mateix portal d'ocupació privada Infojobs també s'han emportat una sorpresa. "Quan ens assabentem del projecte del Ministeri de Treball, a l'agost, ens presentem a consulta pública per intentar participar-hi de manera activa, però des de llavors, no hem tingut resposta del Govern ", assenyalen fonts de la companyia, que s'ha donat per al·ludida amb la idea.





“La roda està inventada, igual que Infojobs està inventat. Nosaltres ja tenim el desenvolupament i el Big Data per cobrir tan bé com sigui possible els desajustos que hi ha entre l'oferta i la demanda al mercat laboral, però no se'ns ha consultat ” lamenten les mateixes fonts, que asseguren no poder valorar el pla de Díaz "perquè no tenim l'esborrany ni tenim clar què volen fer".