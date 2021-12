Lleida i Girona superen el llindar del 25% de llits ocupats per malalts Covid-19

Una UCI ocupada per malalts Covid-19/ @EP









Amb gairebé un 90% de la població diana amb la pauta completa, les vacunes estan esmorteint l'última envestida del virus, però la situació a les UCI d' Osca, Terol, Lleida i Girona comença a ser preocupant. Les últimes dades revelen que superen el llindar de risc molt alt establert pel Ministeri de Sanitat perquè té més del 25% dels llits de les unitats de crítics ocupades per malalts còvid.





Catalunya i el País Basc s'han vist obligades a reorganitzar l'atenció hospitalària davant les xifres que indiquen un volum més gran d'hospitalitzats a les UCI. A la primera regió, diversos centres de Girona han hagut de suspendre operacions no urgents a més d'adoptar altres mesures, com ara limitar les visites i acompanyants per evitar per tots els mitjans la propagació del virus.





La situació, però, no és de moment tan crític com el desembre de l'any anterior, perquè en general, totes les províncies tenen ara taxes menors d'ingressos, encara que les regions amb menys capacitat sanitària corren més risc que els contagis de la sisena onada saturin ràpid els hospitals. És el cas d'Aragó, a les províncies de la regió el nombre total de llits a l'UCI és molt reduït, per la qual cosa una desena de malalts greus ja suposa una gran pressió hospitalària.





I si les dades demostren que les vacunes són la millor eina per prevenir el desenvolupament de la malaltia greu i les morts , les xifres no confirmen, de moment, que l'adopció del certificat còvid hagi empès la campanya d'immunització entre els endarrerits, el 10 % d'espanyols que havent pogut rebre la punxada no ho ha fet. Aquest és un dels arguments que posen sobre la taula les regions que han decidit apostar pel salconduit com a eina per a la prevenció de contagis . La lògica és senzilla: si és obligatori l'ús del document per menjar en un restaurant o prendre una copa, els que encara no han rebut una punxada, tard o d'hora ho faran.