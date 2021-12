Casado instal·larà "carpes al carrer" per explicar la situació del país i escoltar els problemes de la ciutadania

El líder del PP, Pablo Casado /@EP







El líder del PP, Pablo Casado, ha donat instruccions als seus càrrecs provincials perquè surtin al carrer a escoltar els problemes de la gent i traslladar-los personalment que el Partit Popular "revertirà" les polítiques de Pedro Sánchez només arribar al Govern, segons han informat a Europa Press fonts populars.





Aquest va ser un dels assumptes que va estar damunt la taula a la reunió de presidents provincials celebrada a Lleó el cap de setmana passat i que es va concretar de manera més detallada a la trobada que van mantenir aquest dimecres amb aquests mateixos càrrecs els vicesecretaris de Participació, Organització i Comunicació, Jaime Olano, Ana Beltrán i Pablo Montesinos, respectivament.





Amb la vista posada a les municipals del 2023, des de 'Gènova' busquen que els seus càrrecs visualitzin a cada territori que el PP és "l'única alternativa" i que facin arribar a la gent que el partit arreglarà la situació econòmica si torna a la Moncloa, com va passar en el passat amb Mariano Rajoy i José María Aznar, segons fonts de la formació.





Les jornades de "convivència" de Lleó van servir perquè molts presidents provincials es coneguessin personalment, però també es van "posar deures de treball" enmig del "desgast" que pateix l'Executiu de Pedro Sánchez pel "descontentament social", afegeixen des del partit.





EXPLICAR LA PUJADA DE LA LLUM I L'IPC AMB CARPES AL CARRER





En concret, la direcció del PP que dirigeix Casado vol dur a terme una mobilització a tots els territoris per explicar directament a la gent "a través de carpes al carrer en quina situació està el país".





"Es tracta de comptar cadascuna de les persones que hi passin el que afecta la pujada de la llum a les butxaques, el que afecta la pujada de la inflació a la cistella de la compra, i el que està passant amb els agricultors, ramaders i transportistes", expliquen fonts de la formació.





Després dels passos que està fent Sánchez i d'acords pressupostaris com el d'ERC sobre Netflix i el català, els populars volen que cali "a tots els racons" del país el missatge que el PP està amb l' "Espanya real" i s'ocupa de les seves "preocupacions".





"Que la gent vegi que el PP té les seves mateixes preocupacions i que així que arribi al Govern, el primer que farà serà revertir polítiques com la de pujades d'impostos", insisteixen fonts del partit presents en aquestes jornades de Lleó.





LA UNITAT INTERNA I L'EVOLUCIÓ A LES ENQUESTES





La cúpula del PP ha aprofitat les trobades amb càrrecs provincials per posar èmfasi en la importància que té l'entramat provincial per guanyar eleccions. "Com més forta i àmplia sigui la base, més alt pot arribar el partit", resumeixen les fonts esmentades.





Aquesta reunió també va servir per intercanviar informació demoscòpica a cada territori, coordinar pràctiques de treball i explicar la situació i els temes que preocupen a cada província. A més, i enmig dels processos congressuals que està celebrat el PP, s'ha posat èmfasi que el partit ha d'estar "unit i centrat en el projecte nacional de Pablo Casado".