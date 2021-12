Més de vint països estan "preocupats" per l'execució o la desaparició d'afganesos per part dels talibans

Talibans, arxiu /@EP





Més d'una vintena de països, entre ells Espanya, Estats Units o Regne Unit, han subscrit un comunicat conjunt en què expressen la seva "profunda preocupació" per un informe recent que atribueix als talibans l'execució o la desaparició de desenes de membres de les forces de seguretat afganeses.





Per als signants, els casos recollits a l'informe, publicat aquesta setmana per Human Rights Watch (HRW), "constitueixen greus violacions dels Drets Humans" i "contradiuen" la suposada amnistia promesa pels talibans quan van aconseguir el poder a mitjans agost.





"Instem els talibans a aplicar de manera efectiva l'amnistia a antics membres de les forces de seguretat afganeses i exfuncionaris del Govern per garantir que es compleix a tot el país i per part de tots", ha assenyalat aquest grup de països, entre els quals també hi ha la Unió Europea, França, Alemanya, Canadà, Japó o Països Baixos.





Confien també que hi hagi investigacions "ràpides" i "transparents", de manera que els responsables dels abusos rendeixin comptes i que els càstigs serveixin com a "dissuasió" de cara al futur. "Seguirem mesurant els talibans per les seves accions", han advertit.





Entre els abusos documentats a l'informe d'HRW figura l'execució o la desaparició de 47 antics membres de les forces de seguretat afganeses que ja s'havien rendit o que estaven fins i tot detinguts, sota custòdia talibana. Els fets investigats van tenir lloc entre el 15 d'agost, dia de la presa de Kabul, i el 31 d'octubre.