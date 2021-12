L'Ajuntament de Barcelona revisarà la senyalització de les Glòries pels reiterats problemes de circulació

Túnel de les Glòries. /@EF





L'Ajuntament de Barcelona revisarà la senyalització de la plaça de les Glòries, després dels problemes circulatoris i de mobilitat detectats després de l'entrada en funcionament del túnel, segons informa aquest diumenge Junts.





El Ple del Districte de Sant Martí d'aquest mes ha aprovat amb el suport de tots els grups excepte Ciutadans la proposta en aquest sentit de Junts, que compromet el govern municipal a revisar la senyalització de la zona.





Segons la consellera de Junts en el ple, Maria Arenillas, l'entrada en funcionament del túnel en direcció Besòs el 6 de novembre posa de manifest que la senyalització no s'ha adequat de manera suficient ni clara a la nova organització de la circulació de la zona.





"Durant les últimes setmanes hem vist com molts conductors que circulen per aquesta plaça i els carrers del seu entorn no s'han assabentat dels canvis, i la senyalització no ha ajudat. Molts conductors es veuen obligats a fer voltes innecessàries, i a cometre fins i tot infraccions per poder accedir a la Gran Via-C31 en direcció a Mataró (Maresme)", ha assegurat Arenillas.