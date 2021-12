S'esgoten les vacunes per a persones sense cita prèvia a Fira de Barcelona

Gent fent cua per vacunar-se a Fira Barcelona aquest diumenge al matí /@ACN







Centenars de persones han fet cua aquest diumenge al matí per vacunar-se a Fira de Barcelona, un dels dos punts habilitats per fer-ho sense cita prèvia a Barcelona. Abans de les nou del matí, hora d’obertura del centre, la filera de gent que s’esperava arribava folgadament a la plaça Espanya. Així s’ha mantingut fins que, dues hores després, personal del punt de vacunació ha informat als que s’esperaven que les 1.500 dosis disponibles s’havien exhaurit.





Molts dels que feien cua, com ara la Samira, ja ho van intentar ahir a La Maquinista, l’altre punt de vacunació sense cita prèvia. “Ho he anat deixant per problema d’horaris i ara m’ha tocat córrer i fer hores de cua. Espero aconseguir-ho avui”, ha apuntat.