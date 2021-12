Fecasarm demana "que no es criminalitzi" la discoteca de Sant Quirze del Vallès

President de Fecasarm, Joaquim Boadas, en una imatge d'arxiu /@EP







La Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm) ha demanat "que no es criminalitzi" a la discoteca de Sant Quirze del Vallès (Barcelona) on un miler de persones convocades per xarxes socials han llançat pedres, causant destrosses i ferits aquest dissabte a la nit.





En un comunicat, la federació ha argumentat aquest diumenge que la discoteca ja va exigir a la seva empresa de control d'accés, després dels últims aldarulls, que adoptés mesures perquè no es repetissin, i de manera que "ja ha fet el que li tocava fer". Després d'això, l'empresa de control va obrir una investigació interna i va rellevar de les funcions dos controladors implicats, segons la Fecasarm.