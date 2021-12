Un intern de Brians 2 fa perdre la consciència a un funcionari en una "brutal agressió"

Centre penitenciari Brians 2, arxiu /@EP





El Sindicat professional de presons de la UGT ha denunciat la tarda d'aquest diumenge -tal com ha pogut saber Catalunyapress- que un funcionari del centre penitenciari de Brians 2 ha patit "una brutal agressió" que li ha ocasionat la pèrdua de la consciència i que ha provocat la seva evacuació urgent en helicòpter medicalitzat a l’Hospital de Bellvitge. A més, l’intern agressor ha ruixat d’altres funcionaris amb gel hidroalcohòlic i els ha amenaçat de calar-los foc, ha informat el sindicat.





UGT, en un comunicat, ha denunciat la "inactivitat" de la conselleria de Justícia a l'hora de prendre decisions que permetin "recuperar l'autoritat" i ha apuntat que actes com aquest diumenge posen en risc la vida dels funcionaris de presons . A més, ha acusat la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, que les seves paraules són "fum" i li han preguntat "fins quan està disposada a seguir posant en perill la vida dels seus treballadors".





Per acabar amb aquesta problemàtica el sindicat ha demanat la derogació de la circular

2/2021 -que tracta punts com no fer registres amb nu integral, la primacia de la contenció verbal o la supervisió en casos d'aïllaments-, així com "un increment de personal equivalent als 500 professionals s'han perdut al llarg dels darrers anys".





Precisament, aquest divendres un centenar de funcionaris es van manifestar al voltant dels centres Brians 1 i Brians 2 per demanar més mesures de seguretat als seus llocs de feina.