La neu i el vent, protagonistes de la méteo d'aquest dilluns

Un total de 18 províncies i la ciutat autònoma de Melilla estaran aquest dilluns en avís per risc i/o risc important per nevades, vent i onatge, segons la predicció de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) per a aquest 6 de desembre.





Segons informa l'AEMET, a causa de l'aproximació i el pas d'un sistema frontal poc actiu, a l'extrem nord peninsular s'esperen cels ennuvolats o coberts amb precipitacions intermitents, que seran més abundants a l' oest de Galícia.





De forma més feble i dispersa, també s'esperen algunes precipitacions febles a l'altiplà Nord, alt Ebre i sistemes Central i Ibèric així com, aïlladament, a zones limítrofes i al Penibètic.





A les Balears s'esperen intervals ennuvolats i xàfecs dispersos amb alguna tempesta ocasional, més probables a Menorca, amb tendència a remetre, mentre que a les Canàries, es produiran intervals ennuvolats, amb alguna precipitació feble aïllada al nord d'illes de més relleu.

A la resta de la Península, s'esperen intervals ennuvolats, predominant els cels poc ennuvolats al terç sud i Alborán.





NEU





Les cotes de neu per a aquest dilluns seran d'entre 700 i 1.000 metres als Pirineus occidentals, mentre que als orientals oscil·larà entre els 500 i 800 metres, pujant en conjunt als 1.400/200 metres i baixant al final a 1.000/1.400. A la resta de sistemes muntanyosos, la cota se situarà entre els 1.000 i 1.400 metres, pujant a més de 2.000 metres.





L'AEMET ha activat avisos taronges (risc important) per nevades a Osca, Lleida i Navarra, i avís groc (risc) a Burgos, que a més estarà en avís per desglaç.

Les temperatures aquest dilluns, durant el dia, experimentaran un augment a la Península, ascens que serà notable a muntanya de l'extrem nord. No s'esperen grans canvis quant a les temperatures mínimes. En qualsevol cas, es preveuen gelades febles en zones muntanyoses, que seran més intenses als Pirineus.





VENT





Finalment, bufarà el vent amb intervals de fort del nord-oest a l' Empordà, sota Ebre, Balears i Melilla, amainant i rolant a sud-oest. Al nord de Galícia i litoral Cantàbric, el vent serà de sud-oest i nord-oest intermitents amb interval de fort, amainant també. A la resta de la Península, s'esperen vents de l'oest i nord-oest, amb cops forts en serres dels terços nord i est. I a les Canàries, hi haurà alisis amb intervals de fort al principi de la jornada.





L'AEMET ha activat l'avís taronja per vent a l'illa de Menorca, i avisos grocs a Osca, Terol, Eivissa, Formentera, Mallorca, Barcelona, Lleida, Girona, Tarragona i Castelló.

El vent provocarà mala mar a Menorca, Girona i Tarragona, on s'han activat avisos taronges per fenòmens costaners, mentre que en avís groc hi haurà Astúries, les illes balears d'Eivissa, Formentera i Mallorca, així com Cantàbria, la Corunya, Lugo, Guipúscoa, Biscaia, Castelló, València, Alacant i la ciutat autònoma de Melilla.