El Congrés celebra al carrer i sense públic el 43è aniversari de la Constitució

Els socis parlamentaris de Sánchez tornaran a absentar-se de la cerimònia/ @EP



El Congrés celebrarà aquest dilluns el quarantè tercer aniversari de la Constitució de 1978 i ho farà de nou a la coneguda com a Porta dels Lleons . Això sí, malgrat treure aquesta cerimònia al carrer per segon any consecutiu per la pandèmia del Covid-19, els ciutadans tampoc no podran acostar-se a aplaudir o esbroncar els polítics a causa de l'ampli cordó policial que s'establirà per garantir el desenvolupament normal d'aquesta. cerimònia.





Habitualment l'acte institucional que el Congrés acull cada 6 de desembre amb motiu del Dia de la Constitució té lloc al Saló de Passos Perduts, on cada any solen donar-se cita al voltant de 700 convidats entre membres del Govern, les més altes autoritats de l'Estat , així com diputats i senadors.





Tot i això, les restriccions de l'aforament que ha portat el Covid va provocar que l'any passat, per primera vegada, aquesta tradicional cerimònia es traslladés a l'exterior del Congrés per garantir així l'assistència dels convidats --van acudir al voltant de 200--.





Aquest any, amb el gruix de la població vacunada encara que en plena sisena onada de la pandèmia, s'ha decidit tornar a celebrar a l'aire lliure l'acte, al que s'espera, això sí, que hi acudeixi més representació que l'any passat, segons han confirmat a Europa Press fonts parlamentàries.





NOMÉS EL DISCURS DE BATET



L'acte arrencarà a les dotze del migdia, quan la presidenta, Meritxell Batet, pronunciï el seu tradicional discurs a l'escalinata de la Porta dels Lleons, acompanyada pel president del Govern, Pedro Sánchez, i els presidents del Tribunal Constitucional, Pedro José González -Trevijano, i del Consell General del Poder Judicial, Carlos Lesmes. També estava prevista la presència del president del Senat, Ánder Gil, però aquest dijous va donar positiu en coronavirus i va suspendre la seva agenda pública.





A la mateixa escalinata ia banda i banda dels lleons se situaran també els membres de les Meses del Congrés i el Senat i els portaveus dels grups parlamentaris de les dues Cambres, així com els ministres.





A l'acte hi estan convidats representants d'institucions com el Defensor del Poble, el Tribunal de Comptes, la Fiscalia General de l'Estat i el Consell d'Estat, els presidents de les comunitats i ciutats autònomes i l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.





A la llista també hi figuren, com sol ser habitual, el president del primer partit de l'oposició, Pablo Casado, així com diputats i senadors, expresidents del Govern i de les Cambres, ponents constitucionals i una representació dels agents socials i de la societat civil.





Tot i haver estat convidats, Esquerra Republicana (ERC), el PNB i EH-Bildu, habituals socis parlamentaris del Govern del PSOE i Unides Podem, no assistiran tampoc aquest any a la recepció oficial, i tampoc ho faran Junts, el PDeCaT, la CUP, Compromís o el Bloc Nacionalista Gallec (BNG), van confirmar Europa Press en fonts d'aquests partits.





En els últims anys, ERC, PNB, Bildu i Junts han estat baixa en aquest homenatge, però ja el 2019 es van sumar a la 'plante' la CUP, que es va estrenar al Congrés després de les últimes eleccions generals, i el BNG, que va tornar a la Cambra Baixa després de diversos anys sense representació.





En el passat tant l'antiga Convergència com el PNB van arribar a enviar algun tipus de representació institucional a aquesta cerimònia, singularment a les legislatures a les que van tenir algun lloc a les Meses del Congrés o del Senat.





Els que no faltaran previsiblement a aquesta cita seran representants dels grups del PSOE, PP, Vox, Ciutadans i Unides Podem, i també es preveu la presència de diversos representants del Grup Mixt, del qual, a banda de la CUP, també en formen part Coalició Canària, Unió del Poble Navarro, el Partit Regionalista Cántabro, Nova Canàries, Fòrum Astúries i Terol Existeix. També acudirà Inés Sabanés en representació de Más País-Equo.





AMB ELS PRESSUPOSTOS AL SENAT



L'acte d'aquest any al Congrés tindrà lloc en plena tramitació dels Pressupostos Generals per al 2022 al Senat, on tot apunta que el Govern tornarà a collir els suports dels partits que precisament mantenen el seu boicot a aquesta cerimònia institucional amb motiu del quaranta-tresè aniversari de la Constitució de 1978.





I només dos dies després que el Congrés hagi tornat a obrir les portes perquè els ciutadans visitessin les seves instal·lacions, amb les restriccions sanitàries corresponents. El 2020, aquesta activitat es va suspendre amb motiu de l'evolució de la segona onada del Covid.