VÍDEO. SCC alerta dels articles de la Constitució que són transgredits a Catalunya

Societat Civil Catalana ha preparat per a l'aniversari de la Constitució un vídeo-denúncia en què adverteix de l'incompliment de diversos preceptes constitucionals a Catalunya . L'entitat ha presentat un vídeo amb motiu del 6 de desembre en què membres de la Junta Directiva llegeixen articles de la Carta Magna que es veuen qüestionats o negats pel poder nacionalista i per l'absència de les institucions de l' Estat .

















Els membres de SCC llegeixen la Constitució en escenaris de la vida pública catalana on els valors constitucionals són transgredits (Parlament de Catalunya, Conselleria dEducació, Plaça Urquinaona, Universitat Autònoma de Barcelona, etc.). El vídeo plasma el menyspreu de l' Estat de Dret , la marginació de l'espanyol, la desprotecció dels jutges, la manca de llibertat educativa, l'absència de neutralitat institucional o l'assetjament ideològic, entre d'altres falles constitucionals a Catalunya.





El president de l'entitat, Fernando Sánchez Costa, conclou el vídeo des de la Plaça Sant Jaume recordant que “ la Constitució és la garantia dels drets cívics i la possibilitat de la llibertat”. Per això fa una crida particular al Govern d'Espanya per garantir que la Constitució s'aplica amb tota la seva vigència i extensió a Catalunya.