El Ministeri de Sanitat accelera les dosis de reforç a sanitaris i més grans de 60 anys

La prioritat actual del Ministeri de Salut continua sent proporcionar una dosi de reforç de la vacuna als aproximadament 16 milions de persones més vulnerables abans de les vacances de Nadal.









En aquest sentit aquesta setmana, tant la secretària d'Estat de Sanitat, Silvia Calzón, com la ministra de sanitat, Carolina Darías, han fet una nova crida a incrementar la campanya de les terceres dosis -segona en el cas dels vacunats amb Janssen- , especialment als més grans de 60 anys. Per ara, el 65, 8% de les persones de més de 70 ha tingut el seu reforç, un 30, 8% en el cas dels que van rebre la monodosi de Janssen.









Qui se la pot posar la dosi de reforç?







Majors de 60 anys : a l'octubre la comissió de salut pública va donar llum verda per inocular la tercera dosi de reforç als majors de 65 i el passat mes de novembre van ampliar el grup d'edat a majors de 60. Cal ressaltar només es podran administrar aquesta dosis després que hagin passat sis mesos des de la pauta completa.





Professionals sanitaris i sociosanitaris : en ser un dels primers grups de la població a vacunar-se amb la primera i segona dosi ia causa de la seva vulnerabilitat davant del virus, sanitat també ha ampliat la tercera dosi a aquests treballadors. En aquest grup també cal complir el requisit d'haver posat la vacuna almenys sis mesos abans de la segona administració de la vacuna.





Interns a centres diferents de les residències: aquest grup també s'ha considerat prioritari i també han de complir la regla dels sis mesos des de la pauta completa vacunació ja esmentada.





Vacunats Janssen: tots aquells que han rebut la vacuna monodosi de Janssen de l'edat que sigui, hauran de rebre una segona dosi amb Pfizer o Moderna. En aquests casos, haurien d'haver passat almenys tres mesos des de la primera dosi per rebre la segona addicional.

Quines vacunes





Tots els grups esmentats anteriorment, independentment de la vacuna que rebessin al principi, rebran una dosi de reforç de vacunes ARNm, és a dir, les de Pfizer i Moderna. Això també inclou els grups que van rebre monodosi de Janssen i les dues dosis d'AstraZeneca.





Persones Immunodeprimides: D'altra banda, també s'inocularà la tercera dosi a les persones en situació de greu immunosupressió, en concret, aquelles persones amb trasplantament d'òrgan sòlid, els receptors de trasplantament de progenitors hematopoètics i les persones en tractament amb fàrmacs anti-CD20 . En aquest sentit, han establert que la inoculació d'aquesta dosi s'haurà de fer almenys 28 dies després d'haver rebut la dosi anterior, però en el cas dels individus en tractament amb fàrmacs anti-CD20, la dosi s'administrarà transcorreguts sis mesos des de la finalització de la teràpia. A més, a aquest grup de la població, també es faran servir les vacunes d'ARNm, és a dir, les de Pfizer i Moderna.





Resta de la població general: Tot i que la Comissió de Salut Pública per ara ha rebutjat l'administració de la tercera dosi als més grans de 18 per manca d'evidències científiques, des de l'EMA recomanen la injecció a aquest grup de la població. Ara com ara, l'EMA recomana l'ús de la vacuna de Pfizer/BioNTech i està estudiant les dades de la farmacèutica Moderna dels efectes de la dosi de reforç amb el fàrmac. Aquest grup també haurà d'esperar un mínim de sis mesos després de la segona dosi per inocular-se aquesta darrera dosi, segons les recomanacions de l'agència.





Vacunació infantil: L'EMA ha conclòs que els riscos són menors als beneficis dels més petits, als quals es donarà, d'aprovar-se a Espanya, un terç de la dosi que s'administra als adults, també separades per un interval de tres setmanes. L'estudi principal en gairebé 2000 nens de 5 a 11 anys, sense signes d'infecció prèvia, ha demostrat, segons l'agència, que la resposta immune dels més petits a aquesta dosi de Pfizer "va ser comparable a l'observada amb la dosi més alta" en persones de 16 a 25 anys, en base al nivell d'anticossos contra el coronavirus.





A Espanya hi ha 3,2 milions de nens de 5 a 11 anys. Sanitat també ha confirmat que les vacunes per als menors de 12 anys, que ha aprovat l'Agència Europea del Medicament, no arribaran a Espanya abans de la segona quinzena de desembre .