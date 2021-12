L'Emilio Aragón més sincer: "La música m'ha salvat moltes vegades la vida"

Emilio Aragón dirigint/ @Wikipedia





Aragón s'ha despullat en una entrevista a Esquire i és una persona humil, curiosa i amb una vitalitat aclaparadora.







Per a Emilio Aragón “Jo el que tinc és ofici. La paraula 'art' és preciosa, però l'ofici es tradueix en hores, en haver-la enganxat moltes vegades . El meu pare, amb 80 anys, deia que encara el sorprenia continuar aprenent de les reaccions del públic. Hi ha coses que saps que funcionen en el 99% dels casos, però sempre hi ha aquest 1% del que pots aprendre una mica més. Aquí tens un altre check per a l'ofici”. I per si no faltés poc, continua: “Seria injust atribuir-me el mèrit. Jo he estat una persona afortunada perquè al llarg de la meva carrera he col·laborat en equips que tenien les mateixes inquietuds que jo . He tingut la sort de viure el naixement de les autonòmiques, de les privades, i érem molts els que pensàvem que es podia canviar la televisió. Després t'adones que és més complex, que hi ha un límit"





Preguntat per la televisió d'ara afirma "Els temps han canviat i la generació dels meus néts pràcticament ja no veu la tele, però els meus nens que tenen ara 30-40 anys sí que la veien. Tornaven de l'escola i mentre berenaven el seu pa amb xocolata, veien la tele"





Aragó ha tornat a la tele amb BSO (Movistar+) i ho explica a l'entrevista " la música ha estat l'eix de la meva vida . Jo, en realitat, he estat un músic a qui han permès fer altres coses . El que més coneix la gent de mi és el que he fet audiovisualment, però jo em sento músic, així que quan em va trucar Fernando Jerez per oferir-me fer un programa, en principi li vaig dir que no, però després de parlar amb la meva família m'ho vaig pensar millor i vaig acceptar , sempre que tingués total llibertat per triar el format .I des del principi ho vaig tenir clar: hi havia d'haver música en directe perquè la tele d'avui està òrfena de música en directe.Ha estat una oportunitat per retrobar-me amb vells amics i per descobrir el nou talent, perquè hi ha gent fantàstica que fa ràbia que no tinguin el lloc que es mereixen ”, assegura.







Es queixa de com és de difícil treure el cap a l'oceà d'oferta actual: “Igual que a les editorials hi ha un editor que ho llegeix tot i selecciona, abans a la música aquest paper ho feia el director artístic d'una discogràfica. Ara és com si es publiquessin tots els llibres, sense fer cribratge. Seria impossible llegir-ho tot, no? Doncs això passa amb la música”, explica.





Des del 19 de novembre fins a finals de gener, està embarcat a Circlassica, un projecte híbrid entre musical i circ basat en la història del seu pare, Emilio Aragón, Miliki. “És la història d'un nen que somia ser pallasso i pel camí ha de sortejar moltes coses per arribar a aconseguir-ho. És un homenatge al meu pare, als meus oncles i, per tant, a tota aquesta generació de gent compromesa amb el seu ofici ”, assegura. Hi haurà cançons noves i les de sempre, les que han marcat la infància de diverses generacions: “Aquest és el poder de la música: escoltes una cançó i et trasllada a una altra època ia tot el que vas sentir aleshores . L'altre dia, per coses de l'algorisme, vaig sentir Loggins and Messina, un duet que feia un tipus de música folk molt especial als 70. I de sobte em va traslladar al saló de la casa d'Antonio Vega. Recordo quan vam anar a collir el vinil i el vam portar a casa i com l'escoltem tota la tarda. A mi la música m'ha salvat moltes vegades a la vida. Sobretot en èpoques d'autoestima baixa i de certa pèrdua d'identitat, sempre hi havia la música per rescatar-me”.