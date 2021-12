Cas Canet de Mar. Jaume Fàbrega : " M'apunto a apedregar la casa d'aquest nen!"

El consultor gastrònom, Jaume Fàbrega, ha decidit apuntar-se a dur a terme una acció d'odi per raó idiomàtica per haver demanat la família la impartició del castellà a la classe al fill de 5 anys.







Segons la legislació vigent un delicte d'odi és "qualsevol infracció penal, incloent infraccions contra les persones o les propietats, on la víctima, el local o l'objectiu de la infracció s'esculli per la seva, real o percebuda, connexió, simpatia, filiació, suport o pertinença a un grup basat en una característica comuna dels seus membres, com la raça real o perceptiva, l'origen nacional o ètnic, el llenguatge, el color, la religió, el sexe, l'edat, la discapacitat intel·lectual o física, la orientació sexual o un altre factor similar."

En aquest sentit Fàbrega ha incitat a "apedregar" la casa de la família que ha demanat classes en castellà a l'aula del seu fill. "¡M'apunto a anar a apedregar la casa d'aquest nen!", ha publicat al seu Twitter sense esborrar-lo .





"Que se'n vagin fora de Catalunya. No volem supremacistes castellans que ens odien", ha afegit al missatge del seu tuit, en resposta a una publicació que protestava perquè "imposen el 25% de castellà perquè la família d'un nen ho ha fet" comanda".





Cal recordar que el 2018 Fàbrega era professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, però va haver de dimitir arran d'un comentari xenòfob contra Ciutadans i Tabarnia que va divulgar a Twitter. El docent va presentar la renúncia a impartir l'assignatura de Gastronomia i Enologia del grau de Turisme de l'Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera i la UAB va acceptar que deixés de ser professor seu.







































Amb més de 7.000 seguidors, el gastrònom no ha escatimat mai insults als que no són independentistes. És a dir, el currículum vitae de Fàbrega a les xarxes socials està ple de comportaments excloents impropis d'una Catalunya plural i acollidora.









El TSJC obliga una escola de Canet de Mar a fer el 25% de les hores lectives d'una classe de P5 en castellà





A Canet de Mar, una família de l'escola Turó del Drac va demanar fer la meitat d'hores en castellà, però dijous de la setmana passada el TSJC ha dictat unes mesures cautelars que obligaran a partir del 9 de desembre a fer el 25% del horari lectiu en castellà. Les famílies contràries a aquesta mesura preveuen fer mobilitzacions els propers dies, encara que encara no han concretat com. L'Ajuntament de Canet de Mar també dóna suport a les famílies i veu la mesura com un “atac” a l'escola catalana.





La direcció del centre els va informar dels canvis que hi hauria en aquest grup de P5 a partir del proper dijous, 9 de desembre. De fet, aquell dia ja es farà la primera hora en castellà. Serà de 10h a 11h del matí. Per a la resta de dies, l'escola determina que per complir el 25% en castellà, es facin íntegrament en aquesta llengua les tardes de dilluns, dimecres i divendres. També es farà en castellà una hora durant el matí (de 10 a 11 h) els dimarts i dijous.

En els propers dies, la regidoria d'Educació convocarà de forma extraordinària el Consell Escolar Municipal per debatre el nou escenari amb la comunitat educativa per "buscar solucions per defensar el model educatiu i el català a les aules". La regidora tem que el precedent en aquest centre pugui generar un efecte contagi en altres grups o escoles.





La secretària general de la conselleria d?Educació de la Generalitat, Patrícia Gomà, ha explicat el fons de la sentència en una roda de premsa aquest divendres. En les properes setmanes, Inspecció elaborarà un pla per aplicar aquestes mesures cautelars que després es traslladarà al centre perquè ho implementi. Gomà ha qualificat de "positiu" que un grup de famílies del centre hagi fet pública la seva disconformitat amb la decisió del TSJC creant un compte de Twitter per divulgar-ne el posicionament contrari.







Davant d'una crida a l'acció violenta contra la casa de la família afectada, altres usuaris de les xarxes socials han mostrat la seva indignació.













