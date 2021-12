Carlos Carrizosa: "Abans de reformar la Constitució s'hauria de començar a complir-la a Catalunya"

Demana al PSC assistir a actes constitucionalistes i deixar de ser "crossa del separatisme"/ @EP





El líder de Cs al Parlament de Catalunya, Carlos Carrizosa , ha avisat que abans de plantejar debats sobre una reforma de la Constitució Espanyola s'hauria "començar a complir-la" a Catalunya.





" A Catalunya no sempre s'està complint, es vulnera la igualtat entre ciutadans" , ha dit aquest dilluns, Dia de la Constitució, en declaracions als periodistes davant del Parlament, on ell i altres membres del partit taronja han desplegat una bandera espanyola per a commemorar el 43è aniversari de la Carta Magna.





Ha destacat l'"altura de mires de tots els espanyols de l'època que van aparcar les diferències i van abandonar el dogmatisme" i van permetre aprovar la Constitució el 1978 per obrir una època, diu, de democràcia, la igualtat i la solidaritat.





També ha assegurat que el PSC hauria d'acudir als actes aquest dilluns a favor del constitucionalisme “per ajudar a reconstruir la convivència a Catalunya i no a fer de crossa del separatisme”.





Ha reivindicat la Carta Magna "enfront dels negacionistes que distorsionen la història", i ha defensat la bandera espanyola com a símbol dels drets, les llibertats i la unitat d'Espanya.





LA CORONA I LA BANDERA "PREVALECERAN"



"La democràcia, la llibertat i la unió que simbolitzen la bandera i la Corona, el rei d'Espanya, prevaldran", ha avisat, i ha considerat que la majoria dels catalans són respectuosos amb aquests símbols i defensen la concòrdia.





Carrizosa també ha criticat la crema d'una bandera d'Espanya "que els cadells de la CUP" van fer divendres des del balcó de l'Ajuntament de Vic (Barcelona), i que ha titllat d'acte d'odi i menyspreu els ciutadans espanyols i la llibertat .





Davant d'aquesta situació, ha fet una crida a la mobilització dels partits que rebutgen la independència de Catalunya: "No deixem que marquin el rumb de la política espanyola aquells que estan tan allunyats de l'esperit de la transició".