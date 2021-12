Oleguer Pujol demana al jutge que arxivi el cas Drago perquè els fons són d'una "activitat empresarial lícita"

Sosté que en tot cas només es podria investigar un delicte fiscal que hauria de recaure als jutjats de Barcelona/EP





Oleguer Pujol, el fill petit de l'expresident català Jordi Pujol , ha tornat a demanar al jutge de l'Audiència Nacional Santiago Pedraz que arxivi 'Drago', una peça separada de la causa principal sobre el patrimoni del clan que se centra en els negocis immobiliari del benjamí de la família, al·legant que els fons investigats procedien d'una “activitat empresarial lícita”.





En un escrit del 16 de novembre passat, Oleguer Pujol reitera la petició que ja va fer al titular del Jutjat Central d'Instrucció Número 5 en dos escrits d'abril i juny perquè doni carpetada a aquesta peça separada perquè s'ha quedat "sense objecte".





Així, la defensa de Pujol recorda que la peça 'Drago' tenia com a propòsit investigar conductes referents a delictes de pertinença a organització criminal, contra la Hisenda Pública, falsedat documental i blanqueig de capitals.





A parer seu, els possibles delictes d'organització criminal i blanqueig de capitals, que serien els que justificarien a més la competència de l'Audiència Nacional en aquest assumpte, han quedat descartats, a la llum dels arguments exposats pel mateix instructor i la Fiscalia.





D'una banda, sosté que "ha quedat descartat que a l'origen mateix de la generació dels guanys o rendiments econòmics hi hagués una activitat delictiva necessària per al subsegüent blanqueig".





I per fer aquesta afirmació es recolza en la interlocutòria de Pedraz on arxiva 'Drago' per al soci d'Oleguer Pujol, Luis Iglesias, en què diu que "la utilització de societats estrangeres per al cobrament de comissions resultaria insuficient per assolir la convicció de retret penal del delicte de blanqueig".





En segon lloc, al·ludeix a la interlocutòria d'arxiu per a José María Villalonga i el seu fill, així com per als fills del financer Javier de la Rosa, Javier i Gabriela, en què el magistrat assenyala que "els fons que reben són producte de la seva intermediació" " i, "en conseqüència, no hi ha indici que participessin en algun acte de blanqueig de capitals en benefici propi o en benefici de l'investigat Oleguer Pujol".





D'aquestes dues resolucions judicials, la defensa extreu dues conclusions que --segons esgrimeix-- abocarien al tancament de les indagacions, que tots van confluir en una "activitat empresarial" que "no va ser delictiva", cosa que anul·laria la imputació per organització criminal, i que "l'articulació dels pagaments per la intervenció professional no poden ser constitutius de blanqueig de capitals per trobar el seu origen en una activitat empresarial lícita".





Apunta que "aquestes dues conclusions es projecten també de forma necessària sobre els dos investigats John Willekes i Jacob Broers (la recent petició de sobreseïment dels quals també està pendent de resoldre), els 'paymasters' contractats per Luis Iglesias i Oleguer Pujol com a tercers neutrals per a la gestió i entrega d'acord amb les exigències legals dels honoraris i comissions dels intervinents a l'operació".





JA A LA PEÇA PRINCIPAL



Pel que fa als altres delictes investigats, el petit dels Pujol assegura que les presumptament comeses contra la Hisenda Pública han prescrit i els que no ho han fet no són perseguibles penalment perquè aquestes quotes van ser regularitzades el 2012.





En qualsevol cas, indica que, "si subsisteixen dubtes en relació amb el delicte fiscal o eventuals conductes instrumentals dirigides a la seva consecució", la investigació penal hauria de quedar en mans dels Jutjats d'Instrucció de Barcelona, ja que descartats els delictes d'organització criminal i rentat de diners l'Audiència Nacional ja no seria competent.





A més, la defensa posa el focus en allò invertit per Oleguer Pujol a la societat immobiliària Drago per destacar que "no s'han observat maniobres d'ocultació d'origen o titularitat en els termes que la jurisprudència exigeix en relació a l'acció típica del blanqueig de capitals" ".





En aquest sentit, afegeix que, "fins i tot si fos així, aquest debat sobre el caràcter delictiu dels fons andorrans de la família Pujol i la seva eventual utilització amb mecanismes i vehicles propis del blanqueig ja forma part de la litis de la peça principal".





EL CAS 'DRAGAMENT'



Pedraz va acordar el mes de juliol passat no allargar més la instrucció d'aquesta peça separada del 'cas Pujol', sens perjudici de rebre les qüestions pendents, entre elles la resposta dels Països Baixos a una comissió rogatòria on se li demanava que completés la informació requerida sobre els comptes bancaris d'Oleguer Pujol, així com l'informe definitiu de l'Agència Tributària.





L'anterior instructor, José de la Mata, va obrir 'Drago' un any abans, el juliol del 2020, per aclarir l'origen dels diners que la tija menor del clan Pujol va invertir en diverses operacions immobiliàries de l'empresa Drago Capital i en la pròpia companyia , després de constatar-se lús de societats estrangeres per al cobrament de comissions.





Destaca el denominat 'projecte Brick', consistent en la compravenda de 1.152 locals de sucursals del Banco Santander, que es va dur a terme per Samos Servicios y Gestions SLU.





Al principi, De la Mata va mantenir imputats Oleguer Pujol i el seu antic soci Luis Iglesias --gendre de l'exministre Eduardo Zaplana-- juntament amb sis perones més, si bé Pedraz ha arxivat la causa per a Iglesias, els Vilallonga i Gabriela i Javier de la Rosa.





Mentrestant, la peça principal segueix el seu curs. Pedraç va acordar l'obertura de judici oral contra l'expresident català i els seus set fills per formar presumptament una organització criminal que s'hauria enriquit durant dècades amb activitats corruptes valent-se de la seva posició política, i va demanar al clan que dipositi 7,5 milions d'euros per cobrir les eventuals responsabilitats civils.