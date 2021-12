Els últims secrets que amaga la mòmia Takabuti

Fotografia de la mòmia Takabuti del Museu d'Ulster ( Belfast)/ @Universidad de Manchester















Actualment, la gent pot aprendre molt sobre les mòmies egípcies a causa dels mitjans tècnics disponibles. Per exemple, la causa de la mort d'una mòmia de vint anys el cos magullat de la qual ha residit en els últims 185 anys al Museu de l'Ulster de Belfast ( Irlanda del Nord) i que es deia Takabuti.





Cal ressenyar que l'esperança de vida entre els egipcis era baixa ia la majoria patia desnutrició, gana i infeccions. La taxa de mortalitat era alta i la mitjana de vida entaula al voltant dels 30 anys aproximadament.







La mòmia de Takabuti va ser adquirida pel milionari irlandès Thomas Greg , que estimava l'egiptologia el 1834 i es va mudar a Belfast. El 1935, se li va treure l'embenat i es va dur a terme la primera "inspecció" d'aquesta jove que va viure a finals de la dinastia 25 al voltant de l'any 660 a. C. Se sap el seu nom pels jeroglífics del sarcòfag a més que estava casada i que havia estat filla d'un important sacerdot d'Amon a Tebes anomenat Nespare.





Durant mesos, Takabuti - que probablement va ser mestressa de casa i va viure a l'antiga Tebas, l'actual ciutat egípcia de Luxor, durant la dinastia XXV (732-653 aC) - ha superat amb estoïcisme una successió de raigs X, tomografies computaritzades, proves d'ADN, anàlisi de cabell i datació per radiocarboni . Una completa revisió mèdica el resultat de la qual ha sorprès els conservadors del museu d'Ulster, a les estances de la qual s'exposa com una de les joies de la col·lecció.





La petjada genètica H4a1 de Takabuti resulta relativament rara i apunten que els antics egipcis eren genèticament més similars als europeus que als àrabs actuals. La mòmia presenta una ferida a la part superior de l'esquena, a prop de l'espatlla esquerra provocada per un brutal apunyalament que va resultar mortal i ràpid. L'equip que va preparar el cadàver per a la seva vida d'ultratomba va emplenar la cavitat produïda pel ganivet amb un cert material. Una operació que durant dècades va fer pensar als científics que es tractava de l'espai d'on havia estat extirpat el cor.





La mòmia a més de tenia una costella de sobres . Era una dona de pell fosca i que tenia els cabells arrissats i el cor intacte . De fet, aquesta troballa és realment important, ja que per norma general era retirada després de morir i pesada per analitzar si havia portat una bona vida. La importància de confirmar l'existència del cor en aquesta mòmia no pot ser subestimada perquè a l'antic Egipte aquest òrgan era retirat a la vida d'ultratomba i pesat per decidir si el difunt havia tingut una bona vida. Si pesava massa, el dimoni Ammut se'l menjava i el viatge a l'altra vida fracassaria.









Takabuti té també una dent més del normal -33 en lloc de 32-,"cosa que només passa en el 0,02% de la població, a més crida l'atenció la seva com el seu cabell pèl-roig va ser pentinat, ja que va suposar un rebuig al típic estil de cap arrissat.







UNA NOVA HIPOTÈSI COBRA FORÇA





Les causes que envolten la mort violenta de la mòmia egípcia Takabuti han estat objecte de moltes incògnites des que va ser desenvolupada a Belfast, Regne Unit, el 1835. No obstant això, un nou llibre publicat per la Liverpool University Press ajuda a aclarir alguns d'aquests misteris , entre els quals s'inclou la manera com hauria estat assassinada Takabuti fa més de 2 mil 600 anys .





Estudis anteriors suggerien que Takabuti va morir a causa d'una ferida de ganivet infligida a prop de la seva espatlla esquerra. No obstant això, les noves evidències indiquen que el seu atacant hauria utilitzat una destral amb una vora esmolada semicircular d'almenys set cm de longitud .





Les professores Rosalie David, de la Universitat de Manchester, i Eileen Murphy, de la Universitat de la Reina de Belfast, ambdues editores del llibre, assenyalen que aquest tipus de destral era comunament usada pels soldats assiris, però també pels egipcis, per el que Takabuti va poder haver estat víctima d'un compatriota .





Els investigadors creuen que Takabuti fugia del seu atacant quan va rebre una forta destralada per l'esquena, que li va causar ferides fatals.





Mitjançant una àmplia varietat de tècniques com anàlisi d'ADN, raigs X, tomografies computaritzades, anàlisi del cabell, materials d'empaquetatge de momificació i datació per radiocarboni, l'equip d'investigadors va poder entendre amb més detall diversos aspectes de la vida de la víctima.







Takabuti va ser una dona casada que supervisava una casa important, probablement a l'antiga ciutat de Tebes, on avui es troba Luxor. No semblava tenir cap malaltia crònica i va morir molt jove, quan tenia entre 20 i 30 anys .







Probablement va ser molt estimada per la seva família ja que segons els investigadors el seu cos va ser tractat amb molta delicadesa després de la seva mort: els cabells estaven acuradament tallats, pentinats i arrissats.





