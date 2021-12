VÍDEO. Així s'ha celebrat el 43è aniversari de la Constitució al Congrés

Vista general de l'acte institucional pel Dia de la Constitució al Congrés dels Diputats/@EP



El Congrés ha celebrat aquest dilluns el quarantè tercer aniversari de la Constitució de 1978 i ho farà de nou a la coneguda com a Porta dels Lleons . Això sí, malgrat treure aquesta cerimònia al carrer per segon any consecutiu per la pandèmia del Covid-19, els ciutadans tampoc no s'han pogut acostar a aplaudir o esbroncar els polítics a causa de l'ampli cordó policial que s'establirà per garantir el desenvolupament normal de aquesta cerimònia.





Habitualment l'acte institucional que el Congrés acull cada 6 de desembre amb motiu del Dia de la Constitució té lloc al Saló de Passos Perduts, on cada any solen donar-se cita al voltant de 700 convidats entre membres del Govern, les més altes autoritats de l'Estat , així com diputats i senadors.





Tot i això, les restriccions de l'aforament que ha portat el Covid va provocar que l'any passat, per primera vegada, aquesta tradicional cerimònia es traslladés a l'exterior del Congrés per garantir així l'assistència dels convidats --van acudir al voltant de 200--.





Aquest any, amb el gruix de la població vacunada encara que en plena sisena onada de la pandèmia, s'ha decidit tornar a celebrar a l'aire lliure l'acte, al que s'espera, això sí, que hi acudeixi més representació que l'any passat, segons han confirmat a Europa Press fonts parlamentàries.





Batet exigeix lleialtat constitucional per complir-la, respectar la majoria i no judicialitzar la política





La presidenta del Congrés, Meritxell Batet, ofereix el discurs de l'acte institucional pel Dia de la Constitució al Congrés dels Diputats



















La presidenta del Congrés, la socialista Meritxell Batet, ha reclamat als polítics "lleialtat constitucional", que al seu parer suposa, entre altres coses, complir els seus mandats fins i tot quan no s'està d'acord, respectar les majories i evitar una judicialització innecessària de la política.





En el discurs de l'acte central de l'aniversari de la Constitució, Batet ha assenyalat que les democràcies s'enfronten a "nous riscos" que no són externs al Parlament, sinó que són a dins. En concret, ha parlat de la "priorització de les dinàmiques d'enfrontament davant de l'acord", i de les receptes simples del populisme, fenòmens que al seu parer generen risc de deslegitimació de les institucions.





Davant d'això, Batet crida a recuperar la "lleialtat constitucional" com a "autoexigència" per als que creuen en l'acord.





I això suposa, segons la seva opinió, complir els mandats constitucionals inequívocs, fins i tot quan s'estigui "en desacord amb les obligacions constitucionals i legals", i avisa: "Qui discuteix el compliment de la Constitució pretén situar-s'hi per sobre".









I també implica "reconèixer la legitimitat de l'altre i les seves propostes", però sent consenteix de la posició de cadascú. "Assumir que de vegades les opcions pròpies resulten majoritàries i d'altres s'han de limitar a ser l'alternativa minoritària --ha dit--. Ser lleial a la Constitució és acceptar la legitimitat del triomf de l'altre i assumir-ho, amb l'esforç d'arribar a acords mitjançant la discussió i el debat".





Finalment, critica l'afany per "convertir el debat polític en constant retret d'inconstitucionalitat, perquè dins de la nostra norma suprema hi caben múltiples opcions polítiques". "Judicialitzar innecessàriament la política comporta polititzar la justícia, però sobretot fa desconèixer l'espai deliberatiu propi de tot sistema polític democràtic",

opina.







Pedro Sánchez crida a "cuidar" la Constitució, que tant va costar aconseguir, complint-la en la seva integritat





El president del Govern, Pedro Sánchez i la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, en arribar a l'acte institucional pel Dia de la Constitució al Congrés











El president del Govern, Pedro Sánchez, ha cridat aquest 6 de desembre a "cuidar" la Constitució del 1978, que, segons ha recordat, "va costar molt aconseguir", i ha demanat fer-ho complint-la "de pa a pa", amb "tots els articles, del primer al darrer”.







Aquest és el missatge que ha enviat el cap de l'Executiu en una declaració al Congrés, sense temps per a preguntes, minuts abans d'assistir a l'acte institucional amb què se celebra el 43è aniversari de la Carta Magna.





Sánchez ha reivindicat el que va portar la Constitució "després d'un temps infame", tot el que va durar la "molt prolongada dictadura" de Francisco Franco, i també la feina dels "milions de compatriotes, pares, mares, avis i àvies que la van fer possible".





Així, ha destacat que la llei de lleis va portar a Espanya "drets i llibertats, on hi havia dictadura; concòrdia i convivència, on abans hi havia odi i tirania; i pertinença a la Unió Europea on abans hi havia ostracisme i aïllament".





El president ha insistit que tot allò "va costar molt" i, per això considera que les generacions que ara agafen el testimoni de tot aquell esforç que va fructificar a la Carta Magna han de dedicar el seu a "cuidar-la". I això, ha emfatitzat, significa "complir de peu a pa tots els articles, del primer a l'últim".













