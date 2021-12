Ramon Espadaler: "Pere Aragonés mira els Mossos amb les ulleres de la CUP"

Ramón Espadaler al Consell Nacional d'Units per Avançar/ @UxAv





Ramón Espadaler, secretari general d' Units per Avançar , ha acusat la Generalitat de “desconfiar” de la seva policia -els Mossos- a instàncies de la CUP i va qüestionar “aspectes sensibles” com el paper de la Policia d'Informació General.





Voler obrir un debat públic sobre "les circulars internes de la comissaria general d'informació" o els "protocols d'usos de les eines policials", ha alertat, suposa "subministrar informació als qui s'infiltren a les manifestacions" i provoquen actes "vandàlics" . A Espadaler, que va ser conseller d'Interior a l'últim Govern de CiU que va presidir Artur Mas fins al 2015, el preocupa la "frivolitat" d'ERC i JxCat en obligar els Mossos a "fer un 'striptease' d'aquesta naturalesa en qüestions sensibles de la policia", que al seu parer "no es poden exhibir de qualsevol manera".





"Trobo a faltar sentit d'Estat. El Govern mira la policia amb les ulleres de la CUP, i això és un mal negoci per al conjunt del país ", ha afegit.





La confiança entre els Mossos i el Govern, "si no està trencada, és molt a prop" de trencar-se , ha advertit Espadaler, que ha assenyalat que el pacte d'investidura subscrit per ERC i la CUP "s'ha complert al peu de la lletra" pel que fa a les polítiques de seguretat.





Per començar, el Parlament ha posat en marxa una comissió d'estudi sobre el model policial, com preveia el pacte ERC-CUP, que "posa sota la lupa" l'actuació dels Mossos , les actes dels quals per desordres públics "no es tramiten".





A més, el Govern ha "retirat la defensa jurídica" als agents en aquells casos en què no es pugui provar l'autoria de les lesions , una decisió "particularment greu" per a Espadaler, que considera que això genera "una gran indefensió" a la policia.





"El desemparament dels Mossos no té cap justificació", ha denunciat el diputat del grup PSC-Units, que ha advertit que "el Govern ha passat a formar part del problema".

Espadaler, que participa a la comissió d'estudi del model policial al Parlament, considera que ja hi ha "prou" mecanismes de "control democràtic" dels Mossos per tractar els possibles casos de males pràctiques.





Després que la CUP hagi exigit posar fi a l'ús de pistoles tàser i Espadaler ha demanat "no precipitar-se" a l'hora de prendre decisions, tot i que reconeix que "no hi ha cap eina policial que sigui innòcua" i veu "molt lamentable" aquest cas , ha apostat per "analitzar-ho bé" i deixar el debat "en mans dels tècnics"