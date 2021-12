A partir del 27 de desembre Nova York demanarà la vacunació Covid-19 obligatòria al sector privat

La ciutat de Nova York imposarà la vacuna contra la Covid-19 als treballadors del sector privat a finals de desembre, una mesura "preventiva" que no té precedent al país en paraules del seu alcalde, Bill de Blasio.







"A Nova York hem decidit fer un atac preventiu i realment fer alguna cosa audaç per frenar el creixement de la covid i els perills que ens està causant a tots. Avui anunciarem una mesura pionera a la nació", va explicar l'alcalde. De Blasio va afegir que les polítiques de vacunació de la ciutat s'actualitzaran el 27 de desembre de manera que s'exigeixin dues dosis en lloc d'una per poder entrar a l'interior dels restaurants i altres llocs, com es demanava des de l'agost passat .





Així mateix, va anunciar que la ciutat exigirà una prova de vacunació perquè els nens entre 5 i 11 anys puguin accedir a l'interior dels restaurants, els establiments d'entreteniment i els gimnasos.