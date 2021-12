Terelu Campos tanca les portes a l'amor

Terelu Campos al seu programa/ @EP





Després del polígraf protagonitzat per Carmen Borrego a Dissabte Deluxe , Terelu Campos agraïa el suport del seu ex marit Alejandro Rubio amb una bonica mostra d'afecte que no va passar desapercebuda per a cap dels seus companys: “He d'agrair-li moltes coses. Sempre, i ara especialment. Al final tu et separes, que farà 19 anys des que em vaig divorciar, però quan tu has construït alguna cosa amb amor i que és el nexe d'unió el que és nostre és per a la resta de la nostra vida”, se sincerava.





Unes paraules a les quals va donar continuïtat durant el passat programa, quan va parlar sobre la ruptura sense tabús: “Moltes vegades em pregunto per què em vaig separar i després me'n recordo. Som un xoc de trens, em va agafar desbordada de feina” .





Tot i haver-se donat a conèixer nombrosos romanços de Terelu en un passat ara afirma: “ No estic oberta a l'amor perquè el que jo vull és molt difícil” . He viscut molt i he viscut bé, no tinc mancances. He gaudit de la vida i he gaudit de l'amor. Estic en un moment en què no em ve de gust fer aquest esforç ”, confirmava, deixant clar que actualment la recerca de l'amor no està entre els seus plans .





Terelu revalidava el que ja havia assegurat a través del seu bloc a Lecturas: “ A la vida prenem decisions i cal aprendre a viure-hi . En aquell moment vaig creure que separar-me era el millor, però amb el que sé avui de com són les relacions, probablement, no va ser el més encertat d'alguna manera. Alexandre continua sent l'home més important de la meva vida , perquè amb ell he tingut el més important de la meva vida: la meva filla, Alejandra. El proper mes de febrer es compliran dinou anys de la nostra separació, però és meravellós que jo segueixi reconeixent-li aquest paper tan important a la meva vida”, va finalitzar.