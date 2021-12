Belén Esteban rotunda: "Els que hem estat a la droga és perquè ens ha donat la gana"

Belén Esteban no vol parlar de la seva experiència amb les drogues/ @EP





L'entrevista de Kiko Rivera a 'Planeta Calleja' farà parlar molt durant setmanes. El fill d'Isabel Pantoja s'obria amb Jesús Calleja i li explicava com havia caigut fa anys al món de les drogues i els motius que el van poder portar fins a aquesta espiral d'autodestrucció.





Kiko Rivera posa en part la culpa a la seva mare pels seus coquetejos amb les drogues: "No volia veure que el seu fill era així, però el teu fill és així. I probablement gran part que el teu fill sigui així sigui culpa teva, perquè no has fet estat amb mi tot el temps que hauries d'haver estat.No li dono les culpes a ella, ni de bon tros, però ella també en té la part de culpa.És la tasca d'un pare saber per on va el seu fill.Potser, si hagués estat més atenta jo no hagués caigut”.





Els col·laboradors de 'Sálvame' han reaccionat a les paraules del DJ i la gran majoria s'han mostrat molt crítics amb les paraules del fill petit de Paquirri. Probablement la persones que més escandalitzada s'ha sentit per les declaracions ha estat Belén Esteban i és que, tal com ella mateixa ha reconegut, sap bé del que parla: “Qui vol sortir de la droga, surt, altres pobres no poden i acaben com acaben... Doncs clar que Isabel Pantoja ho sabria, però no era la culpable, aquí el responsable del que feia és ell... Jo no defensaré tot el que fa Isabel Pantoja, però a mi em sembla que una mare no es mereix que un fill li digui alguna cosa així, em sembla del pitjor i més punyent que ha dit fins ara d'ella Els pares no tenen la culpa del que fan els seus fills, potser mentre Isabel Pantoja estava de gira treballant per mantenir-los a tots ell estava de festa amb els amics de divendres a divendres”.





Betlem, visiblement enfadada i tocada pel tema que s'estava tractant, ha estat contundent a l'hora de reconèixer el seu passat: "Els que hem estat a la droga és perquè ens ha donat la gana" . La col·laboradora creu que Kiko ha estat tremendament injust amb la seva mare perquè si fos efectivament la culpable de les addiccions del seu fill també hauria de ser drogoaddicta la seva altra filla, Isa Pi.





Belén Esteban no és especialment propensa a parlar del tema de les drogues i encara menys de la seva experiència pròpia amb el món de les addiccions. Tot i això, la col·laboradora ha parlat en primera persona com a reacció a les dures paraules de Kiko Rivera en què culpa la seva mare d'haver estat drogoaddicte.