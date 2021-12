​Detingut un jove borratxo per amenaçar els agents que el van despertar

Els agents de la Policia Local de vigo van aconseguir despertar un jove tombat que no reacionava els estímuls, observant com intentava aixecar-se, però no aconseguint mantenir la verticalitat, segons l'informe policial.





En moure's li va caure el seu mòbil que no estava bloquejat, observant que a la pantalla de marcatge ràpid, apareixia el nom de la seva mare, contactant telefònicament amb l'al·ludida, per esbrinar les dades.





L'esmentada els va informar que es tractava de JQD H, Veneçuela i 17 anys, informat que estava emancipat, i vivint en un pis compartit.





Van sol·licitar una ambulància, per a la seva assistència, començant l'individu a amenaçar els agents de gravetat. Un cop l'ambulància al lloc, els tècnics sanitaris van intentar introduir-lo al vehicle aconseguint-ho amb dificultat .





En aquest moment, li van sol·licitar les seves dades, donant-ne unes que no es corresponia amb les aportades per la seva mare, i baixant a l'instant de l'ambulància. Els agents van intentar convèncer-lo perquè permetés a serveis mèdics atendre'l i avaluar-lo, començant a bracejar a empènyer-ne un ia amenaçar-los novament de gravetat.





Els agents van intentar tranquil·litzar-lo, si bé, cada vegada es mostrava més agressiu, veient-se en l'obligació d'immobilitzar-lo, i finalment havent de procedir a la seva detenció per un delicte d'atemptat, desobediència i amenaces.





Va ser traslladat a l'hospital Álvaro Cunqueiro perquè, pel seu estat i per tractar-lo, calia fer una anàlisi de sang i d'orina, quedant custodiat.