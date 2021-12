​La DGT demana que s'avanci el retorn del pont davant les nevades previstes per aquest dimecres

La Direcció General de Trànsit (DGT) ha demanat als ciutadans que estiguin gaudint del pont en localitats que es trobin a la meitat nord d'Espanya i que hagin de circular per carretera, que avancin el retorn als llocs d'origen i no esperin el dimecres per posar-se a la carretera.







El motiu és l'entrada a partir d'aquest dimarts d'un nou front d'aire fred i descàrrega posterior de precipitacions en forma de neu que podrien dificultar la circulació per carreteres a la meitat nord peninsular dimecres i dijous d'aquesta setmana i que podrien afectar no només a carreteres secundàries, sinó també a vies d'alta capacitat.





El front fred continuarà el seu avenç per la meitat sud-est peninsular i les Balears, afeblint-se, però establint-se un flux de l'oest o nord-oest fred, humit i inestable. Aquesta entrada comportarà una baixada de la cota de neu a 400/800 metres a l'extrem nord, 600/900 metres al centre i 1000/1400 metres al sud-est, per la qual cosa s'esperen nevades a les zones muntanyoses de Serralada Cantàbrica , Pirineus, Sistema Ibèric i Sistema Central i també en àrees planes de suficient altitud.





Aquestes nevades es preveuen copioses a l'interior nord-oest i no es descarten puntualment a litorals del Cantàbric. Des de les primeres hores del dia 8 de desembre es troben actius avisos per nevades a les zones referides i es prolongaran durant tot el dia.





Pel que fa a les precipitacions, s'esperen xàfecs a gran part de la Península, generalitzats, abundants i amb alguna tempesta ocasional a Galícia, Cantàbric i Pirineus occidentals, amb certa persistència a l'entorn de Galícia . De manera més feble, dispersa i ocasional, s'estendran cap al sud i l'est, més intensos a muntanya i l'Estret, i sense descartar que, amb baixa probabilitat, arribin a l'interior de l'àrea mediterrània peninsular. A les Balears són probables, amb possibilitat de tempestes ocasionals.