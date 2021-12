Sanitat preveu 4 milions de contagis entre vacunats

Una sanitària administra una vacuna /@EP





Espanya és el país amb un percentatge més alt de persones vacunades a nivell mundial. En total, el 91% de la població més gran de dotze anys ha anat a posar-se les seves respectives dosis: dos en el cas dels vacunats amb Pfizer, Moderna i AstraZeneca o una en cas de Janssen o d'haver passat la malaltia abans de la primera punxada. Però des de Sanitat, malgrat això, estan en alerta.





A més d'aquest alt percentatge d'inoculats, són diversos milions de persones els que ja han rebut la tercera dosi de la vacuna, i cal assenyalar que se la poden posar tots els majors de 60 anys, així com el personal sanitari i els vacunats amb Janssen (ells s'administren la segona vacuna).





Però això, encara que per una banda sigui una bona notícia, també produeix una falsa sensació de seguretat, de la mateixa manera que ho fa la imposició d'usar el passaport Covid. I des de Sanitat criden a la prudència, ja que cada cop són més els contagis que es veuen entre persones vacunades.





UN 10% DELS VACUNATS NO CREA ANTICOSSOS





En general, els vacunats que s'infecten de coronavirus passen una malaltia lleu. Tot i això, Fernando Simón, director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries del Ministeri de Sanitat, ha informat a Moncloa que el nombre de persones susceptibles de desenvolupar una infecció greu és "elevat". Així, aquest no es limita a les persones adultes que no s'han vacunat, sinó també al “10 % de les persones vacunades en què aquesta vacuna no surt efecte ”.





Aquestes persones en què els sèrums no són capaços de desencadenar la producció d'anticossos solen ser ciutadans, sobretot més grans, que tenen altres patologies prèvies. I són precisament aquestes persones les que ocupen ara aproximadament la meitat de llits UCI destinats a pacients de Covid-19.





És cert, això sí, que els percentatges oferts per Sanitat poden portar a una percepció errònia de la situació. Sí que és veritat que la meitat dels ingressos a les unitats de cures intensives –entre el 40 i el 60% segons la comunitat– es produeix entre persones inoculades, però cal assenyalar que aquest grup de persones equival al 91% de la població adulta espanyola.





És a dir, posant-nos en el cas que hi hagués només 20 persones ingressades per aquesta raó, 10 serien vacunades i 10 sense vacunar. Però això significaria que del 9% de població n'ingressen 10 i del 91% també 10: el percentatge és molt més elevat entre no vacunats.





L'EFECTIVITAT DE LES VACUNES DISMINUEIX





D'altra banda, Fernando Simón va explicar que l'únic problema no és que el 10% dels vacunats no creïn prou anticossos sinó que a més l'eficàcia de les vacunes va decaient amb el pas dels mesos. Així, al quart mes després de la segona punxada el nivell d'anticossos baixa considerablement. I, encara que això no vol dir que les possibilitats d'ingressar a l'hospital creixin, el que sí que creix és el risc de contraure la infecció i propagar el virus. De fet, Fernando Simón calcula que al voltant de 4 milions de vacunats s'encomanaran en els propers mesos.





Un exemple clar és el superbrot que s'ha produït entre sanitaris vacunats a Màlaga. Un total de 174 metges van acudir a un sopar de Nadal i al voltant de 70 s'han contagiat del virus. I això malgrat que alguns tenien fins i tot la tercera dosi de la vacuna posada.





Així, des de Sanitat alerten que les vacunes són una de les mesures per frenar el virus, però ni de lluny l'única. Cal disminuir la interacció social, mantenir la distància de seguretat, obrir les finestres per ventilar els espais tancats i, sobretot, fer servir la mascareta en interiors.