Els Reis Mags compraran les joguines un 40% més cares aquest 2021

Les joguines que els Reis Mags deixaran sota l'arbre dels nens aquest Nadal seran un 40% més cares que altres vegades. Us ho vam explicar des de Catalunyapress fa unes setmanes, ja que així ho va assegurar Oliver Giner, màxim responsable de la Promoció Exterior de l'Associació Espanyola de Fabricants de Joguines (AEFJ). Ara, el president de l'organització, José Antonio Pastor, ha reafirmat les paraules del seu company: el preu de les joguines pujarà atesa la crisi de subministraments i l'increment de preus de matèries primeres i electricitat.









Així ho ha assegurat en declaracions per a Servimedia, on a més ha detallat que aquest augment de preus és "històric tant en intensitat" com en el nombre d'elements el preu dels quals s'ha elevat. Per això, creu que la situació és "incierta", ja que tot s'ha produït "gairebé sense possibilitat de reacció".





En aquesta línia, José Antonio Pastor ha expressat davant Servimedia que la crisi de subministraments "ha reduït marges i viabilitat econòmica", raó per la qual les companyies "estan assumint costos" i s'arribarà a una situació "que no és sostenible" si la situació s'allarga en el temps.





Pel que fa a la indústria de la joguina, els preus pujaran al voltant del 40% per aquestes causes. Encara que el president de l'Associació Espanyola de Fabricants de Joguines comenta que el ventall és força ampli: influeixen l'augment de preus del metall, de la llum, dels plàstics, dels aparells electrònics etcètera, per la qual cosa cada empresa es veurà afectada en major o menor mesura i, per tant, també repercutirà en major o menor mesura en el preu a què hagi d'adquirir els productes el consumidor final.





JOGUINES MÉS CAROS, PERÒ SUFICIENTS





El que sí que és clar per a Pastor és que joguines hi haurà de sobres i en aquest àmbit no hi haurà desproveïment. Segons comenta, en aquest sector “no s'improvisa i es treballa des de dos anys abans”. Cosa que no passa en altres indústries en què estan veient com hi ha més demanda que oferta.









D'altra banda, ha assenyalat que ja s'estan venent moltes joguines i que s'està percebent una recuperació de la demanda important”. Per tant, estimen que les xifres poden quedar molt a prop de les aconseguides el 2019, l'any previ a la pandèmia, tot i que lamenta que la recuperació no sigui tan alta com a altres països com els Estats Units o França.





Tot i això, està content amb les xifres actuals, a les quals s'està arribant també gràcies a la venda online de joguines. Encara que d'altra banda, augura que en aquesta ocasió es tornarà a comprar més que l'any passat a botigues físiques, ja que malgrat que el canal de venda digital ha vingut per quedar-s'hi, són moltes les persones que prefereixen comprar als comerços de sempre.