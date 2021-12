Lleida, en risc per allaus aquest dimarts

Una gran nevada /@EP





Aquest dimarts 7 de desembre, un total de 20 províncies estaran en alerta per diferents fenòmens meteorològics, com ara vent o onatge. Però a Catalunya, el risc principal arribarà per la neu, les gelades i les allaus.





Aquestes últimes es produiran al Pirineu de Navarra, Osca i Lleida, zones afectades per la neu durant el cap de setmana.









En relació amb la cota de neu, als Pirineus se situarà al voltant dels 1.000-1.600 metres a la part més occidental i 1.400-2.000 a la resta.





Les temperatures diürnes patiran un augment, en general lleuger, excepte les mínimes al nord-oest, on baixaran. A més, hi haurà gelades a les serralades de l'extrem nord peninsular i del sud-est, més intenses als Pirineus.