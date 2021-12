El 35% de les violacions es produeix després de drogar les víctimes

Una noia es pren una copa /@Pixabay





Que una persona sigui violada després d'haver estat drogada té un nom: violació per submissió química. I cada cop són més les agressions sexuals que es produeixen amb aquest mètode. Tant és així, que els experts assenyalen que ja arriben al 30-35% del total. Encara que alhora adverteixen que aquests delictes amb prou feines són denunciats i, a més, són molt difícils de demostrar.





LES VIOLACIONS PER SUBMISSIÓ QUÍMICA AUGMENTEN





La Fiscalia de Madrid ha fet públic que el 2019, del total de violacions que es van denunciar, el 14% s'havien produït així. Tot i això, el 2021 el percentatge ha crescut fins al 35%.





Per la seva banda, l'Hospital Clínic de Barcelona ha publicat recentment un informe en què detalla que el 2021, amb dades fins a l'octubre, s'havien atès a urgències 368 víctimes d'agressions sexuals. D'aquestes, el 30% havien estat drogades.





A més, cal assenyalar que la majoria de víctimes són noies joves, que en més de la meitat dels casos no passen dels 25 anys. I és que és habitual que siguin drogades a través de les begudes, a locals d'oci nocturn o bars, i són les persones joves les que els freqüenten.





UN DELICTE DIFÍCIL DE DEMOSTRAR





Tot i que aquest tipus de delicte es produeix cada vegada de forma més habitual, com dèiem moltes vegades no es denuncia i, si es fa, costa molt de provar. I és que els agressors usen substàncies (hi ha més de 300 per triar) que fan perdre la consciència a les seves víctimes, però l'efecte de les quals dura poques hores i són també detectables al cos durant molt poc temps.





Així doncs, és habitual que la víctima senti vergonya pel que ha passat i fins i tot es culpi, perquè creu erròniament que si no hagués begut o no hagués perdut la consciència no hauria passat res. Pel moment en què finalment s'arma de valor (si és que ho fa) i decideix interposar una denúncia, l'efecte de la droga ja ha passat i és molt difícil de detectar al cos.





Per tant, la denúncia es posa quan no hi ha més prova que la paraula de la víctima i, per a la justícia, això no sol ser suficient.





DENÚNCIA EL TEU BAR





Per visibilitzar aquest tipus d'agressions sexuals, les que es produeixen després de drogar la víctima perquè perdi la consciència, des de Bèlgica van impulsar la campanya #BalanceTonBar o, el que és el mateix, denuncia el teu bar. Amb això pretenia introduir a l'agenda pública aquests delictes que cada vegada es produeixen amb més freqüència, fer saber a quins locals s'han dut a terme i exigir protocols i mesures de protecció per prevenir-los.





El compte d'Instagram creat per a això, @balancetonbar, té cada vegada més seguidors i moltes persones anònimes l'utilitzen com a mediadora per denunciar els seus casos personals. A més, serveix per detectar si hi ha locals on es produeixen habitualment casos similars. Per exemple, una jove anomenada Camila va denunciar per xarxes socials que havia estat drogada junt a una amiga seva a mitja tarda. Uns mesos després, va passar una cosa semblant al mateix lloc amb una altra víctima.









La iniciativa ja s'ha estès a diversos països i a Espanya també hi ha comptes en xarxes socials, com ara Instagram o Twitter , en què es visibilitza les víctimes de violacions per submissió química.