Consulta les carreteres afectades a temps real pel temporal de neu

Captura de pantalla del mapa de la DGT





La Direcció General de Trànsit (DGT) ha informat mitjançant les xarxes socials que un total de 51 carreteres espanyoles, així com de ports de muntanya, estan afectats pel temporal de gel i neu. En la majoria de casos estan situades al terç nord del país, zona on s'han comptat fins a 14 vies intransitables per les nevades de les últimes hores; en 20 més és obligatori circular amb cadenes.





QUINES CARRETERES ESTAN AFECTADES PEL TEMPORAL?





Com sol fer sempre en casos similars, la DGT ha habilitat una pàgina especial on qualsevol ciutadà pot consultar tota mena d'informació sobre les principals carreteres afectades. Una cosa que serà útil si s'ha de fer un viatge per carretera, malgrat que des de trànsit demanen avançar o ajornar els viatges sempre que es pugui.









Segons recull la DGT a la seva pàgina web, les carreteres més afectades pel temporal estan situades a províncies com Osca, Terol i Saragossa. També en altres regions del nord del país com Astúries, Cantàbria, Navarra i la Rioja, on es preveuen talls en algunes vies com a conseqüència de les fortes nevades. També estan afectades altres de Castella i Lleó, com ara Àvila, Burgos, Lleó o Sòria. I, pel que fa a Catalunya, es veuran afectades carreteres tant de Lleida com de Barcelona.





CONSULTA L'ESTAT DE LES CARRETERES A TEMPS REIAL





Vols saber quin és l'estat actual de la carretera per on has de circular? La Direcció General de Trànsit ha creat un mapa al qual pots accedir a l'enllaç que t'hem inserit i on podràs obtenir tota la informació que necessites, actualitzada a temps real, de les carreteres espanyoles. Així, podràs conèixer des de les principals retencions que podem trobar com a conseqüència del gel o la neu fins a les recomanacions de la Direcció General de Trànsit per afrontar-ne cadascuna.





Amb això, l'organisme informa de quines carreteres necessiten una precaució extrema o quines són intransitables. Gràcies a això, i en cas que la carretera per on transitem estigui plena de neu o directament tallada al trànsit, podrem buscar alternatives en qüestió de segons.





Per obtenir les dades, cal prémer sobre les incidències que apareixen al mapa. Serà així com la Direcció General de Trànsit ens donarà tota mena de detalls sobre la mateixa. Des de l'hora que s'ha registrat la incidència fins al problema que l'ha causat. Després d'explicar el quilòmetre exacte en què es troba la incidència en qüestió, la plataforma ens oferirà informació addicional com a possibles talls de carril per garantir la circulació de vehicles.