Pablo Iglesias treballa en la creació d'un programa en format podcast i rebutja la televisió

Pablo Iglesias /@EP





Pablo Iglesias estudia la creació d'un programa en un format audiovisual alternatiu. Iglesias ha tingut diverses reunions recents amb creadors de programes per a Twitch i de formats en podcast. S'ha interessat sobre el funcionament d'aquests dos canals i ha resolt dubtes per al llançament d'un espai propi.







Aquest projecte, que no té data d'estrena, es deu al desig de l'exdirigent polític de tornar a presentar un programa com feia abans d'entrar al Govern central. Va estar en formats com 'Otra vuelta de Tuerka', per a Público TV, i la tertúlia 'Fuerte Apache'.





Aquest nou format s'unirà a les col·laboracions que ja té a mitjans com la Cadena SER, RAC1 o Diari ARA, entre d'altres.









Des de l'entorn d'Iglesas afirmen que l'exvicepresident del Govern d'Espanya mai no s'ha reunit amb el propietari de Mediapro, Jaume Roures, per crear un canal “o per donar vida a un programa de televisió”. Pablo Iglesias i Jaume Roures no han parlat mai sobre la possibilitat de crear un projecte audiovisual junts, afirmen aquestes fonts.





Pablo Iglesias asseguren que mai no treballarà a Atresmedia o Mediaset perquè ha dirigit “part del seu discurs crític” contra aquestes dues companyies, per la qual cosa consideraria una incoherència treballar ara en aquests mitjans.