Espanya alertarà d'emergències els seus ciutadans per SMS a partir del juny del 2022

A Europa en diuen '112 a la inversa', perquè no es tracta que els serveis d'urgència rebin la trucada dels ciutadans, sinó que una vegada produïda una emergència sigui Protecció Civil qui avisi els ciutadans i els expliqui com reaccionar amb l'enviament d'un SMS.





Es tracta d'un projecte del Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital, forjat en col·laboració amb Interior, com a part de la Xarxa d'Alerta Nacional (RAN) de Protecció Civil. El sistema està sent desenvolupat per Indra.





A partir del que ja es coneix com a RAN-PWS (Xarxa d'Alerta Nacional-Public Warning System), qualsevol persona localitzable a prop d'una emergència rebrà automàticament notificacions de Protecció Civil perquè estigui en tot moment informat.





El sistema permetrà als usuaris decidir si volen rebre o no les alertes dels nivells més baixos, però en qualsevol cas rebran avisos dels nivells d'emergència més alts.





PWS permetrà que Protecció Civil, no només avisi els ciutadans, per exemple, propers a una zona on s'aproximi una bugada d'un volcà, sinó que també els podran donar instruccions sobre com actuar en aquest cas. Cal recordar que diverses veus han alertat d'una propera Filomena el 2022 i són múltiples els beneficis que aquest sistema aportarà davant de qualsevol altre tipus d'emergència.







El sistema, ja en desenvolupament, funcionarà gràcies a la tecnologia subscrita per SIA, del Grup Indra, que farà servir les cobertures 2G, 3G, 4G i 5G per arribar als dispositius mòbils.





El projecte està en línia amb la Directiva Europea 1972/2018, en què les autoritats comunitàries han encarregat que abans de juny del 2022 tots els Estats comptin amb una plataforma d'avisos comú.







ECD ha pogut saber que el sistema s'està desenvolupant actualment per a Android i després s'adaptarà per a iOS, de manera que sigui compatible amb tots dos sistemes operatius.





El PWS que ja es troba en fase de desenvolupament, està previst que comenci a funcionar el juny de 2022. Des de fa diverses setmanes els tècnics de l'Estat es reuneixen amb els operadors, entre ells Movistar i Vodafone, per posar-lo en marxa, dissenyant l'enviament de SMS.





El director general de Protecció Civil i Emergències, Leonardo Marcos, va informar el 17 de novembre passat, a la comissió encarregada de supervisar el projecte, sobre el desenvolupament d'un Protocol per a la Gestió d'aquest Sistema d'Avisos en què s'està treballant i que serà presentat per informe en una propera reunió.





A més, fonts internes del projecte expliquen que s'està ultimant un decret per regular el funcionament del sistema. Països com els Estats Units o el Japó tenen des de fa anys aquest tipus de sistemes d'alertes públiques (PWS) que els permeten avisar la població en cas d'emergències com psunamis o terratrèmols.