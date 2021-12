Actuació d' “Acosta Dansa” a La Factoria de Terrassa

La temporada de dansa que es desenvolupa a La Factoria Cultural de Terrassa havia anunciat la presència d' “Acosta Dansa”, companyia formada el 2015 pel ballarí cubà Carlos Acosta, una de les més destacades figures mundials de la dansa i de les poques de raça negra que brillen en aquest firmament gairebé exclusivament blanc. I vam anar amb la il·lusió de veure Yuli, el sobrenom amb què es coneixia Acosta quan era un nen que vivia al barri de Los Pinos del municipi havaner d'Arroyo Naranjo i havia de lluitar agosaradament contra els prejudicis de la seva pell i de la seva vocació per esdevenir ballarí. Sabíem de tot això perquè fa algun temps ens havíem emocionat veient “Yuli”, la pel·lícula basada en les seves memòries, en què es relatava la seva tenaç peripècia personal i la veritat és que creixem en desitjos per veure finalment el noi que va sortir del no-res per convertir-se en primera figura de l'English Nacional Ballet i de moltes altres companyies fins a assolir fama mundial. Tota una fita a la programació coreogràfica egarenca.





Actuació Acosta Dance @Pablo-Ignacio de Dalmases





La funció d' “Acosta dance” va estar dividida en tres parts. Una primera, “Sartori”, amb coreografia de Raúl Reinoso, inspirada en el budisme zen, que va constituir un resplendent principi. Perquè és una peça magistral en tots els ordres. Per l'originalitat de la seva coreografia, l'excel·lència de la posada escena amb una il·luminació cuidadíssima i un vestuari magnificent i, per descomptat, per una interpretació plena de moments feliços. En la nostra modesta opinió, el millor de tota la vetllada.





També va ser sorprenent la peça final, obra de Jorge Creces, que segons la seva pròpia definició intentava “posar a prova la resistència física i mental de dotze ballarins”. Una idea original al voltant del joc que els actuants desenvolupen amb la utilització d'unes ampolles que van llançant, capturant i enviant de nou, tot això amb una execució que en molts punts pareix a la pròpia dels jocs malabars.





“Paysage, Soudain, La nuit”, de Pontus Lidberg”, va acreditar també l'excel·lent preparació tècnica dels components de la companyia, però potser per una posada en escena més parva va resultar menys brillant, encara que no per això menys exigent, ni notable .





I Carlos Acosta? El director de la companyia que porta el seu nom ens va reservar un “pas de deux” que va compartir amb Liliana Menéndez: “Mermaid”, obra de Sidi Larbi Chekaui amb música de Woojae Park i Edie Satie. Tota la platea estava expectant i amb moltes ganes de veure Yuli en tota la força del seu magisteri, però el que són les coses!, a mesura que la coreografia es va anar desenvolupant ens vam quedar amb les ganes. Perquè Menéndez va ballar i molt bé, per cert, però Acosta es va limitar a exercir una funció de merament vicària, que limitava la seva execució a sostenir, traslladar, aixecar o baixar a la seva parella. Perquè el que és ballar, tenim dubtes que ho arribés a fer. Ho exigia la coreografia de Sid Larbi? Doncs en aquest cas no va ser un encert la seva elecció. Haurem de tornar a veure la pel·lícula Yuli per veure Acosta en tota la seva plenitud perquè a Terrassa no ens va ser possible.