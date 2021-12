Iberdrola entra amb la puntuació màxima a l'indicador més prestigiós de canvi climàtic, el CDP

La companyia Iberdrola ha rebut un nou reconeixement a nivell mundial en el seu compromís amb la descarbonització: ha entrat a l'indicador més prestigiós de canvi climàtic al món, el CDP, amb la puntuació màxima.





Ignacio Galán /@Iberdrola





El grup presidit per Ignacio Galán ha estat inclòs a la llista 2021 de CDP, completant el viatge a través de la divulgació, conscienciació, gestió i, finalment, el lideratge ambiental.





CONTRIBUCIÓ ALS OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE (ODS)





Iberdrola ha incorporat els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), definits per les Nacions Unides per a l'horitzó 2030, a la seva estratègia empresarial i a la seva política de sostenibilitat, i és un referent per la seva contribució directa als objectius globals, destacant les seves aportacions al camp de l'energia i el canvi climàtic.







La companyia centra els seus esforços en el subministrament d'energia assequible i no contaminant (objectiu 7) i en acció pel clima (objectiu 13), si bé contribueix directament a assegurar aigua neta i sanejament (objectiu 6), ha augmentat la inversió en activitats d'R+D+i (objectiu 9), promou el respecte cap a la vida dels ecosistemes terrestres (objectiu 15) i treballa per establir aliances per assolir els objectius (objectiu 17).





Després d'anticipar-se 20 anys a la transició energètica actual, el grup Iberdrola planeja invertir 150.000 milions d'euros fins al 2030, i romandre així al capdavant de la revolució energètica que afronten les principals economies del món. La companyia avança en el seu històric pla d'inversió de 75.000 milions d'euros fins al 2025 i consolida el model de negoci, basat en més energies renovables, més xarxes, més emmagatzematge i més solucions intel·ligents per als clients.





D'altra banda, Iberdrola sempre ha mostrat el compromís amb la reducció d'emissions per combatre el canvi climàtic i avançar cap a la descarbonització de l'economia. L'empresa té com a objectiu reduir la intensitat d'emissions de CO2 a 50 gCO2/kWh el 2030, que suposa una reducció del 73% des del 2015, i ser neutra en carboni el 2050.