L'OMS desaconsella l'ús de plasma de pacients convalescents per Covid-19

Una pacient realitzant una donació de sang /@EP





L'Organització Mundial de la Salut (OMS) no aconsella el tractament amb plasma de pacients convalescents per als malalts de COVID-19 perquè asseguren que “ no serveix per millorar la capacitat de supervivència ni disminueix la necessitat de ventilació assistida ”.







Un grup d'experts internacionals, que treballen per a l'OMS, ho han posat de manifest en una publicació al 'British Medical Journal'. La teràpia consisteix a administrar la sang de persones recuperades del virus a la recuperació d'altres persones.





Segons es recull, les dades actuals, a més, han demostrat que l'ús de plasma és "costós i lent". Per aquests motius, l'organització ha desaconsellat "rotundament" el seu ús en pacients amb malalties no greus i ha recomanat no fer-lo servir en pacients amb malalties greus i crítiques. En el cas de la negativa rotunda, es deu, segons expliquen els investigadors, al fet que no està justificat el tractament farmacològic en pacients amb un baix risc de mortalitat i altres aspectes clínics.





Així mateix, afegeixen que, si bé el tractament amb plasma de pacients convalescents no s'hauria d'utilitzar de forma rutinària en cap pacient, independentment de la seva gravetat, reconeix que “hi ha prou incertesa en els pacients amb malalties greus i crítiques per justificar la continuació dels assajos controlats aleatoris".





Aquestes recomanacions dels experts s'han basat en les evidències mostrades a 16 assajos amb més de 16.000 pacients infectats per la COVID-19, de manera lleu, greu i crítica.