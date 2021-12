Com seran les vacunes Covid-19 de segona generació?

Xeringues amb vacunes preparades per aplicar/ @EP









Si bé Zion, un empresari i director executiu d'una petita empresa emergent anomenada Akston Biosciences, es va sentir personalment alleujat que la marea s'estigués tornant contra la pandèmia mundial, es va enfrontar a la gens envejable tasca de tractar de convèncer els seus empleats que el seu treball dur no havia estat en va.





Nou mesos abans, Akston Biosciences s'havia unit a la carrera mundial de vacunes com un dels més de 40 equips que competien per desenvolupar la primera vacuna contra la Covid-19 del món.

Ara, igual que dotzenes d'altres, havien estat derrotats del tot per la velocitat i l'eficiència de les tecnologies dels seus rivals, que havien completat assajos clínics mentre els seus propis productes encara estaven en desenvolupament.





Però Zion encara sentia que la carrera estava lluny d'acabar. "Aquestes vacunes van ajudar enormement, però si ets un innovador, saps que els productes que vénen primer tendeixen a tenir molts problemes que no són sostenibles", diu. "Així que per aquesta raó vaig seguir motivat. Però per a una petita empresa va ser un desafiament continuar desenvolupant la nostra vacuna mentre la majoria del món pensava que el problema estava resolt".





Dotze mesos després, Akston Biosciences es troba entre una plètora d'empreses que esperen portar una segona generació de vacunes covid-19 a la clínica durant el proper any i mig . Però vénen amb una varietat d'innovacions noves. Hi ha, per exemple, l'empresa francesa de biotecnologia Valneva, la vacuna de la qual conté un químic adjuvant que s'afegeix a la vacuna per estimular la resposta immune. Aquesta, en particular, té l'objectiu de provocar una millor resposta immune dels ancians. A la llista també se suma Vaxart, amb seu a Califòrnia, que desenvolupa una vacuna en forma de pastilla que podria abordar el problema de la fòbia a les agulles.









Cada vacuna de segona generació té els seus propis mercats objectius específics.









L'aparició de noves versions mutades del virus que provoca la covid-19 durant l'últim any, com les variants Delta i Ómicron, creen un potencial requeriment per a diferents tecnologies de proporcionar una resposta més sòlida del sistema immunològic.





Els requisits estrictes de refrigeració per a moltes de les vacunes de primera generació també han plantejat problemes importants per arribar a moltes de les comunitats més pobres del món. Per exemple, actualment només el 28% de la població de l'Índia està completament vacunada.





Akston Biosciences va rebre recentment laprovació per realitzar un assaig clínic de Fase II / III, la segona etapa de les proves en humans, per verificar la seguretat i eficàcia duna intervenció, a lÍndia durant el proper any. "La propera pandèmia podria ser més contagiosa o mortal que la de la covid-19"





S'espera que la naturalesa de la seva vacuna, que es pot mantenir a temperatura ambient durant almenys sis mesos, pugui ajudar a arribar a regions amb una infraestructura limitada necessària per emmagatzemar i transportar vacunes menys estables .





Encara que potser no estigui àmpliament disponible fins al 2023, Zion confia que seguirà sent molt rellevant en la lluita contra la Covid-19.





Algunes vacunes de segona generació dotarien el sistema immunològic de més i millors anticossos. Brian Ward, oficial mèdic de l'empresa canadenca de biotecnologia Medicago, li va dir a la BBC que s'estan preparant per publicar les dades del seu assaig clínic de fase III i que tenen la intenció de sol·licitar l'aprovació reguladora per a la vacuna en unes setmanes. Medicago afirma que poden produir títols d'anticossos (una mesura de la concentració d'anticossos) molt més alts que les vacunes actuals.





"Les vacunes d'ARNm [produeixen títols d'anticossos que] són entre dues i mitja i quatre vegades més alts [que en algú que s'està recuperant de Covid-19]", diu Ward. "Les vacunes de Novavax i la nostra són de 10 a 15 vegades més altes".





Les vacunes més endarrerides en el desenvolupament, com Vaxart, que actualment s'estan inscrivint per al seu assaig de Fase II, esperen que oferir noves tecnologies o mecanismes d'administració innovadors encara les facin comercialment viables.





La vacuna de Vaxart, que ve en forma de tauletes, produeix respostes d'anticossos al nas que es creu que són millors per prevenir la propagació del virus . A més, la companyia ha compilat dades d'enquestes que van trobar que el 32% dels nord-americans tindrien més probabilitats de prendre una vacuna Covid-19 si s'oferís en forma de pastilla.





Segons The Lancet, des del gener del 2021, el 20% dels adults nord-americans han informat constantment que es vacunaran només si és necessari per a la feina o no es vacunaran en absolut. El fundador de Vaxart, Sean Tucker, creu que tenir una vacuna oral pot ajudar amb aquest problema. "Al cap ia la fi, molta gent té por de les agulles", diu.





Una altra forma clau en què aquestes vacunes poden competir amb les vacunes de la primera generació és en el preu , molt més accessible que les vacunes més cares Pfizer / BioNTech i Moderna.





Els milers de milions de dosis de vacunes que ja s'han administrat (ara s'administren 29,92 milions cada dia) també estan exercint una pressió sense precedents a la cadena de subministrament de vacunes. Amb els fabricants de vials de vidre i altres matèries primeres clau que trien prioritzar les vacunes de primera generació, els desenvolupadors de segona generació tenen dificultats per aconseguir allò que necessiten.





Fins ara, s'estima que el 47,7% de la població mundial, incloses grans franges d'Amèrica del Sud, Àfrica i Àsia , encara no ha rebut ni tan sols una dosi de vacuna contra el coronavirus. La gran esperança de les vacunes de segona generació és que puguin fer grans avenços en aquest problema, especialment perquè les poblacions no vacunades corren un risc encara més gran que qualsevol nova variant que pugui sorgir. La variant òmicron augmenta el risc de reinfecció per coronavirus, segons un estudi preliminar a Sud-àfrica .