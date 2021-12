María José Campanario i Jesulín de Ubrique esperen el seu tercer fill

Jesulin d'Ubrique i Ma José Campanar/ @EP





Ningú esperava que María José Campanario i Jesulín d'Ubriqu s'acomiadarien del 2021 esperant el teu tercer fill per d'aquí a sis mesos i és que, segons ells mateixos han confirmat a la revista Hola, l'odontòloga ja està embarassada de tres mesos.







Ella amb 42 anys i ell amb 47, inicien una nova etapa a la seva vida. Ho fan visiblement preocupats per la malaltia que pateix Maria José, ja que encara desconeixen com pot afectar la seva fibromiàlgia al seu embaràs. Tot i això, es mostren molt optimistes, ja que de moment tan sols està cansada, un bon símptoma atès que ha estat difícil per a ella aquest dolor crònic fins ara.





Tots dos estan preocupats per la seva filla Julia, que es troba immersa en un procés legal contra el seu ex, Brayan Mejía, que té una ordre d'allunyament cap a ella. Una complicada situació per la qual María José Campanario s'ha vist obligada a viatjar a Madrid diverses vegades per tal de romandre al seu costat .





María José i Jesulín esperen el seu tercer fill en comú 20 anys després del casament, tota una bomba per al seu entorn més proper. Si bé sempre han volgut ampliar la família, mai no han trobat el moment. Aquest embaràs arriba per sorpresa i una de les que més que es va emocionar, sense cap mena de dubte, va ser Julia Janeiro. La noia no va deixar de plorar quan va sentir els seus pares, ja que ni ella ni el seu germà podien sospitar que allò que els esperava el 2022.