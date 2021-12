CaixaBank i Telefónica, entre les espanyoles distingides a nivell mundial per les seves accions climàtiques

Edifici de Caixabank @EP





Les empreses espanyoles CaixaBank, Telefónica, Enagás, Acciona, Ferrovial, Iberdrola, Cellnex, Immobiliària Colonial, Siemens Gamesa i Logista han obtingut la màxima qualificació de l'índex anual d'acció climàtica de CDP en figurar a la seva anomenada 'Lista A', a la que es troben les 200 millors companyies del món en la gestió del canvi climàtic de les més de 12.000 valorades.





CDP és una organització sense ànim de lucre destinada a impulsar, entre empreses i governs, la reducció de gasos amb efecte d'hivernacle, protegir els boscos i salvaguardar els recursos hídrics.





El seu procediment i metodologia es considera una referència en transparència mediambiental corporativa per a inversors de tot el món. També és el principal proveïdor d'informació climàtica a inversors.





Les firmes analitzades per CDP, per a més de 590 inversors amb actius superiors a 110 bilions de dòlars, reben una qualificació de la A a la D, en funció de l'efectivitat amb què aborden el canvi climàtic.









Del total de 200 empreses incloses a la 'Llista A', només hi ha sis telecos mundials, entre elles Telefónica, i un únic banc espanyol, CaixaBank .





És el vuitè any consecutiu en què Telefónica forma part d'aquesta llista, mentre que per a Enagás és el tercer. La companyia energètica ha destacat que el manteniment en aquesta llista suposa "un reconeixement més al compromís amb la neutralitat en carboni, la fixació d'objectius ambiciosos de reducció d'emissions, així com l'aposta pel desenvolupament de l'hidrogen i altres gasos renovables".





Per la seva banda, CaixaBank ha entrat aquest any en aquesta llista per la integració de la sostenibilitat en el model de negoci i en els seus processos de presa de decisió .







Actualment, l'entitat compta amb un Comitè de Sostenibilitat, dependent del Comitè de Direcció, que és el responsable de fer el seguiment de l'estratègia i les pràctiques de sostenibilitat, i per tant, de l'exercici climàtic i mediambiental del banc, i aquest és un de els eixos principals del Pla de Banca Socialment Responsable.