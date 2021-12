Desembre mes clau per a la vacunació pediàtrica Covid-19 dels nens d'entre 5 i 11

Es preveu que els nens estiguin vacunats abans que finalitzi el curs escolar/ @EP









La Comissió de Salut Pública que compta amb representació del Ministeri de Sanitat i les autonomies, va prendre la seva decisió després que l' Agència Europea de Medicaments (EME) aprovés l'agència reguladora sobre la base dels resultats dels assaigs clínics de vacunes Pfizer.





La ministra de Sanitat, Carolina Darias, ja va avançar que Espanya rebrà 1,3 milions de dosis pediàtriques el 13 de desembre encara que seran les comunitats autònomes les que fixin el seu propi escalfament.





A Catalunya el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ja va avançar que "no hi haurà una vacuna d'entrada per a tots els nens i la data dependrà molt d'aspectes logístics", tot i que es va mostrar convençut que serà abans que s'acabi el curs escolar.